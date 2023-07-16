Плавание на открытой воде. Чемпионат мира-2023. Немцы Бек и Велльброк выиграли заплывы на 10 км
Немцы Флориан Велльброк и Леони Бек выиграли заплывы на 10 км на ЧМ в Фукуоке.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2023
Фукуока, Япония
Плавание на открытой воде
10 км
Женщины
1. Леони Бек (Германия) – 2:02.34,0
2. Челси Губецка (Австралия) – 4,1
3. Кэти Граймз (США) – 8,3
Мужчины
1. Флориан Велльброк (Германия) – 1:50.40,3
2. Кристоф Разовски (Венгрия) – 18,7
3. Оливер Клемет (Германия) – 20,5
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