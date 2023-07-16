Плавание на открытой воде. Чемпионат мира-2023. Немцы Бек и Велльброк выиграли заплывы на 10 км

Немцы Флориан Велльброк и Леони Бек выиграли заплывы на 10 км на ЧМ в Фукуоке.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2023

Фукуока, Япония

Плавание на открытой воде

10 км

Женщины

1. Леони Бек (Германия) – 2:02.34,0

2. Челси Губецка (Австралия) – 4,1

3. Кэти Граймз (США) – 8,3

Мужчины

1. Флориан Велльброк (Германия) – 1:50.40,3

2. Кристоф Разовски (Венгрия) – 18,7

3. Оливер Клемет (Германия) – 20,5