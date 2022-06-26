Плавание на открытой воде. Чемпионат мира-2022. Рашовски, Палтриньери, Велльброк, Кунья и Раувендал поборются за медали на дистанции 5 км

27 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны два комплекта наград в плавании на открытой воде.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание на открытой воде

5 км

Мужчины

10.00

Фавориты: Криштоф Рашовски (Венгрия), Логан Фонтэн (Франция), Флориан Велльброк (Германия), Доменико Ачеренца, Грегорио Палтриньери (оба – Италия), Михаил Романчук (Украина)

Женщины

13.00

Фавориты: Ана-Марсела Кунья (Бразилия), Шарон ван Раувендал (Нидерланды), Леони Бек, Жанетт Спивокс (обе – Германия)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште