Плавание на открытой воде. Чемпионат мира-2022. Рашовски, Палтриньери, Велльброк, Кунья и Раувендал поборются за медали на дистанции 5 км

27 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны два комплекта наград в плавании на открытой воде.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Плавание на открытой воде
5 км
Мужчины
10.00
Фавориты: Криштоф Рашовски (Венгрия), Логан Фонтэн (Франция), Флориан Велльброк (Германия), Доменико Ачеренца, Грегорио Палтриньери (оба – Италия), Михаил Романчук (Украина)
Женщины
13.00
Фавориты: Ана-Марсела Кунья (Бразилия), Шарон ван Раувендал (Нидерланды), Леони Бек, Жанетт Спивокс (обе – Германия)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште