Плавание на открытой воде. Чемпионат мира-2022. Кунья, Синь Синь, Веллброк, Палтриньери выступят на дистанции 10 км

29 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будет разыграно два комплекта наград в плавании на открытой воде.

мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание на открытой воде

10 км

Женщины

Начало – 9.00 по московскому времени.

Фавориты: Синь Синь (Китай), (Бразилия), Шэрон ван Рувендаль (Нидерланды), Ракеле Бруни (Италия), Орели Мюллер (Франция), Джулиа Габбрилески (Италия).

Мужчины

Начало – 13.00 по московскому времени.

Фавориты: Флориан Велльброк (Германия), Грегорио Палтриньери (Италия), Марк-Антуан Оливье (Франция), Криштоф Рашовски (Венгрия), (Украина).

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште