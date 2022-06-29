Плавание на открытой воде. Чемпионат мира-2022. Кунья, Синь Синь, Веллброк, Палтриньери выступят на дистанции 10 км

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29 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будет разыграно два комплекта наград в плавании на открытой воде.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание на открытой воде

10 км

Женщины

Начало – 9.00 по московскому времени.

Фавориты: Синь Синь (Китай), Ана-Марсела Кунья (Бразилия), Шэрон ван Рувендаль (Нидерланды), Ракеле Бруни (Италия), Орели Мюллер (Франция), Джулиа Габбрилески (Италия).

Мужчины

Начало – 13.00 по московскому времени. 

Фавориты: Флориан Велльброк (Германия), Грегорио Палтриньери (Италия), Марк-Антуан Оливье (Франция), Криштоф Рашовски (Венгрия), Михаил Романчук (Украина). 

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште

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