Призер ЧМ по прыжкам в воду Диего Бальеса завел аккаунт в OnlyFans для сбора денег на подготовку к Олимпиаде

Мексиканский прыгун в воду завел OnlyFans для сбора денег на подготовку к Олимпиаде.

Диего Бальеса – бронзовый призер чемпионата мира-2019 в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Из-за нехватки финансов он решил создать аккаунт на сервисе OnlyFans, который популярен в том числе из-за контента откровенного характера.

Подписка на аккаунт 28-летнего спортсмена стоит 15 долларов в месяц. За счет дополнительного заработка он намерен оплачивать свою подготовку к Олимпийским играм-2024 в Париже.

С января в Мексике временно прекратилось финансирование водных видов спорта, так как президент национальной федерации Кирилл Тодоров был отстранен Международной федерацией плавания (World Aquatics) – за несоответствие стандартам управления. До новых выборов для руководства мексиканской федерацией была назначена временная комиссия.

«Мне пришло в голову завести аккаунт потому, что всегда ищешь способ заработать. Я помогаю себе, своей матери, мне нужно оплачивать счета.

На сайт можно загружать какой угодно допустимый контент. Я счастлив, что люди, посещавшие мою страницу, были очень хорошими и вели себя уважительно. Надеюсь, так будет и впредь.

Доходы, которые я получаю [от OnlyFans], крайне нестабильны, но эти деньги – все равно хорошее подспорье», – рассказал Бальеса.

Бальеса уже участвовал в Олимпиаде-2020 в Токио, где занял четвертое место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

«За 5 дней на OnlyFans заработала $4500». Интервью нашей чемпионки «Уимблдона»: бросила теннис в 19, сдает машины в США, сделала грудь