Призер ЧМ по прыжкам в воду Диего Бальеса завел аккаунт в OnlyFans для сбора денег на подготовку к Олимпиаде

Теги Париж-2024 сборная Мексики (прыжки в воду) Диего Бальеса Водные виды

Мексиканский прыгун в воду завел OnlyFans для сбора денег на подготовку к Олимпиаде.

Диего Бальеса – бронзовый призер чемпионата мира-2019 в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Из-за нехватки финансов он решил создать аккаунт на сервисе OnlyFans, который популярен в том числе из-за контента откровенного характера.

Подписка на аккаунт 28-летнего спортсмена стоит 15 долларов в месяц. За счет дополнительного заработка он намерен оплачивать свою подготовку к Олимпийским играм-2024 в Париже.

С января в Мексике временно прекратилось финансирование водных видов спорта, так как президент национальной федерации Кирилл Тодоров был отстранен Международной федерацией плавания (World Aquatics) – за несоответствие стандартам управления. До новых выборов для руководства мексиканской федерацией была назначена временная комиссия.

«Мне пришло в голову завести аккаунт потому, что всегда ищешь способ заработать. Я помогаю себе, своей матери, мне нужно оплачивать счета.

На сайт можно загружать какой угодно допустимый контент. Я счастлив, что люди, посещавшие мою страницу, были очень хорошими и вели себя уважительно. Надеюсь, так будет и впредь.

Доходы, которые я получаю [от OnlyFans], крайне нестабильны, но эти деньги – все равно хорошее подспорье», – рассказал Бальеса.

Бальеса уже участвовал в Олимпиаде-2020 в Токио, где занял четвертое место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

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14 комментариев

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Mbest77
На заметку нашим зажравшимся спортсменам. Таких условий как у нас считай нигде нет
+24
-2
+22
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Пётр Смирнов
Ответ muddy.hedgehog
Мостовому на заметку
Так это же голову придётся мыть, а Царю такое не по душе!)
+15
0
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brig_Mercury
Ответ Mbest77
На заметку нашим зажравшимся спортсменам. Таких условий как у нас считай нигде нет
Не надо. Наши уже этот заработок осваивают. Только как настоящие патриоты, не на иностранных платформах, а на отечественных - выкладываются: Степанова, например, на матч ТВ, кто-то прямо в студии, Рылов на RT...
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muddy.hedgehog
Мостовому на заметку
+9
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+9
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9q7ybjtrhn
Дзюба вообще бесплатно все выкладывает 🤣
+9
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+8
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Vladimir Sokolov
Ответ Mbest77
На заметку нашим зажравшимся спортсменам. Таких условий как у нас считай нигде нет
Only fans в России закрыт
+5
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Трент Резнор
Интересно на чём он там прыгает…
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9q7ybjtrhn
Ответ muddy.hedgehog
Мостовому на заметку
🤣🤣🤣👍
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Глеб Саратов
Ответ Jesse Boy
глава мексиканской нац федерации КИРИЛЛ ТОДОРОВ? Понятно, почему отстранили...
там хищение денежных средств в особо крупных,так что отстранение за дело, но зачем же нам проверять информацию, когда можно просто в беспричинной русофобии обвинить?
плюс, он скорее всего болгарин по происхождению
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гилберт
Кирилл Тодоров мексикашка.
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Veld
а он автоматически шлюха теперь, да?
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ekaterina_)))
Ого) знаю его очень хорошо)
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haymaker
Ответ Пётр Смирнов
Так это же голову придётся мыть, а Царю такое не по душе!)
Настоящий фанат примет и чумазого
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