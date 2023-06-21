Ольга Брусникина: «Пока у российских синхронистов нет допуска до мировой арены, но все может измениться. Хотим попасть на отбор на Олимпиаду»

Ольга Брусникина заявила, что российские синхронисты надеются попасть на олимпийский отбор.

«К сожалению, мы пропускаем чемпионат мира в Японии в этом году, который пройдёт с 14 июля.

С этого года разрешены смешанные групповые выступления мужчин и женщин в синхронном плавании, где допускается до двух мужчин в команду. У нас есть и микст-дуэты с 2015 года.

В общем, готовимся к любым соревнованиям и ждем решения Международной федерации плавания.

Пока у нас нет допуска до мировой арены, но все может измениться в середине июля после чемпионата мира. Пока федерация на паузе: не дает никаких официальных комментариев.

Есть рабочая группа, которая обсуждает, на каких условиях допускать российских спортсменов. Мы в режиме ожидания и надеемся на лучшее.

Хотим попасть на отбор на Олимпийские игры в Париже: для этого нужно наше участие на чемпионате мира в Дохе в феврале 2024 года.

В каком статусе готовы ехать спортсмены? С ними, конечно, надо индивидуально прорабатывать этот вопрос. Государство имеет колоссальное значение в их подготовке, и все ценят это.

У нас одно желание – на Олимпиаде мы хотим выступать с флагом и гимном нашей страны», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.