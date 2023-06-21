Ольга Брусникина: «Пока у российских синхронистов нет допуска до мировой арены, но все может измениться. Хотим попасть на отбор на Олимпиаду»

Теги синхронное плавание Чемпионат мира по водным видам спорта Ольга Брусникина Париж-2024 сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Ольга Брусникина заявила, что российские синхронисты надеются попасть на олимпийский отбор.

«К сожалению, мы пропускаем чемпионат мира в Японии в этом году, который пройдёт с 14 июля.

С этого года разрешены смешанные групповые выступления мужчин и женщин в синхронном плавании, где допускается до двух мужчин в команду. У нас есть и микст-дуэты с 2015 года.

В общем, готовимся к любым соревнованиям и ждем решения Международной федерации плавания. 

Пока у нас нет допуска до мировой арены, но все может измениться в середине июля после чемпионата мира. Пока федерация на паузе: не дает никаких официальных комментариев.

Есть рабочая группа, которая обсуждает, на каких условиях допускать российских спортсменов. Мы в режиме ожидания и надеемся на лучшее.

Хотим попасть на отбор на Олимпийские игры в Париже: для этого нужно наше участие на чемпионате мира в Дохе в феврале 2024 года.

В каком статусе готовы ехать спортсмены? С ними, конечно, надо индивидуально прорабатывать этот вопрос. Государство имеет колоссальное значение в их подготовке, и все ценят это.

У нас одно желание – на Олимпиаде мы хотим выступать с флагом и гимном нашей страны», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

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