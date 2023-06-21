МОК о допуске россиян к Олимпиаде-2024: «Не можем обозначить временные рамки – ситуация постоянно меняется. Примем решение в правильное время»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Марк Адамс Легкая атлетика

МОК пока не может обозначить временные рамки по принятию решения о допуске россиян к ОИ.

Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс по итогам заседания исполкома организации.

«Вы хотите, чтобы мы обозначили временные рамки. Мы примем решение [о допуске] в правильное время. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Нужно быть гибким, потому что эта ситуация постоянно меняется, так что я не могу вам обозначить временных рамок. Решение о Париже еще не принято, у нас еще достаточно времени.

Я сейчас был с президентом МОК в Баку, там на чемпионате мира по тхэквондо принимали участие независимые спортсмены, схожая ситуация в фехтовании.

В каждой федерации своя ситуация, но они независимы, поэтому вправе принимать собственные решения, мы надеемся, что они будут следовать нашим рекомендациям.

У других видов спорта тоже есть такие планы, насколько я помню, они есть и в гребном спорте», – сказал Адамс.

28 марта МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении

9 комментариев

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В переводе на русский слова МОК: "Мы ждем разрешения от западных хозяев, сами мы ничего не решаем"
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Ебздрогыч
Что, МОКу методичку не успели прислать?
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Идеальный шторм
Правильное время - это чье? Киева или Вашингтона? А то там разные часовые пояса так-то
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Идеальный шторм
Ответ Ебздрогыч
Что, МОКу методичку не успели прислать?
Прислали на мове, переводят пока😂
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Дмитрий9779
Вам достаточно вспомнить для чего создавался МОК и решение само придет
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ivanzhu90
Правильное время, это когда все сроки по квалификации спортсменов и соревнования для квалификации пройдут?)))
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Александр Сачков
Вспомнился один из законов Мерфи: "Если нет необходимости принимать решение, необходимо не принимать его".
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Atsuktuvas
Как только - так сразу. Че непонятного ?
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