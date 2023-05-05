Варвара Субботина: «Менять гражданство не предлагали. Но об этом и не было бы речи – я бы отказалась»

Синхронистка Варвара Субботина призналась, что не стала бы менять спортивное гражданство.

— Есть ли цель успеть восстановиться до Олимпиады-2024 в , если допустят до нее?

— Да, хочется туда поехать. Полноценно тренироваться мне можно будет уже в сентябре, чуть меньше чем за год до Олимпиады. Так что если допустят, то шансы есть.

— Верите еще, что нашим спортсменам и вам лично дадут там поучаствовать?

— Есть доля надежды. Но совсем маленькая.

— Читали критерии допуска россиян и белорусов до международных стартов, которые в марте опубликовал ?

— Да, успела ознакомиться. Критерии, конечно, очень жесткие и строгие. Но я думаю, что внесут хоть какие-нибудь правки и будут немного лояльнее к нам в плане допуска.

— Вам кто-нибудь предлагал взять другое гражданство и выступить на Олимпиаде и других международных соревнованиях за сборную другой страны?

— Нет. Но об этом и не было бы речи. Я бы отказалась.

— Как вы и другие девушки находите мотивацию соревноваться и тренироваться в таких условиях?

— Я сейчас восстанавливаюсь. Девчонок мотивируют тренеры. Они стараются найти слова, подход, чтобы подбодрить и дать веру, что нас восстановят.

— С учетом того, что российские синхронистки десятилетиями доминируют в этом виде спорта, есть возможность сделать какие-то внутренние соревнования, чтобы вы разыгрывали медали между собой и могли забыть про Олимпиады и чемпионаты мира?

— Безусловно, если сложится так, что нас не пустят на Олимпиаду, то будут такие соревнования, которые смогут заменить Олимпийские игры. Будут Игры для дружественных стран — к нам приедут Белоруссия и Казахстан. Но хочется все-таки верить в лучшее — что все же будет и у нас Олимпиада, – рассказала четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию.