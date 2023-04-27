Светлана Колесниченко: «Каждый день говорю себе, что поеду на ЧМ-2024 в Доху. Я буду там выступать и надеюсь выиграть»

Теги синхронное плавание Чемпионат мира по водным видам спорта Светлана Колесниченко сборная Украины (синхронное плавание) сборная России (синхронное плавание) сборная Китая (синхронное плавание) Водные виды

Синхронистка Светлана Колесниченко заявила о намерении поехать на ЧМ-2024 в Дохе.

Трехкратная олимпийская чемпионка рассказала, как относится к победам иностранных спортсменок в отсутствие россиянок.

– Как относитесь к победам конкурентов в ваше отсутствие?

– Прекрасно отношусь, никаких вопросов.

– Не было мыслей, что их победы не до конца легитимны?

– Нет и близко. Я вообще такой человек, что думаю, чему суждено быть – так оно и случится. Это ведь не от нас зависит. Мы, как спортсмены, занимаемся своим делом. Четко выполняю свою работу, на хорошем уровне. Стараюсь двигаться и ставить себе новые цели и задачи.

Честно и откровенно смотрю на соперников, без лукавства и упреков. С уважением. Смотрю, как они растут, как они трудятся. Вижу, что все стараются, поэтому нет никакой обиды на них или злости. С чего? Спортсмены, которые заняли первое, второе и третье места, работали на результат и делали свое дело. В тех условиях, которые есть сейчас. Сборная Китая работает, сборная Украины работает. Все работают, как и мы. <...>

Чемпионат России прошел, дальше как Бог даст. Разумеется, рассчитываю на чемпионат мира в Дохе в 2024 году. В каком составе, не могу сказать, но со своей стороны уверяю – работать буду максимально, сделаю все, что в моих силах.

– Вы так уверенно и уже не в первый раз говорите об участии в чемпионате мира в Дохе. Откуда такой настрой?

– Я каждый день говорю сама себе, что я в Доху поеду. Потому что верю – мысли материальны. И за всю мою жизнь это не раз и не два доказывалось. Так что поверьте мне, в Доху я поеду. Как и в каком статусе, не знаю еще. Но я там буду – вместе с нашими тренерами.

– Хочется пожелать тогда только одного. Чтобы вы поехали в Доху именно спортсменами.

– Разумеется, и я об этом. Я буду там выступать. Очень надеюсь поехать и выиграть, – сказала Колесниченко.

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1 комментарий

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RomvB
"верю – мысли материальны" ... очередная визуализаторка (рука-лицо)
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