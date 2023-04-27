Светлана Колесниченко: «Каждый день говорю себе, что поеду на ЧМ-2024 в Доху. Я буду там выступать и надеюсь выиграть»

Синхронистка Светлана Колесниченко заявила о намерении поехать на ЧМ-2024 в Дохе.

Трехкратная олимпийская чемпионка рассказала, как относится к победам иностранных спортсменок в отсутствие россиянок.

– Как относитесь к победам конкурентов в ваше отсутствие?

– Прекрасно отношусь, никаких вопросов.

– Не было мыслей, что их победы не до конца легитимны?

– Нет и близко. Я вообще такой человек, что думаю, чему суждено быть – так оно и случится. Это ведь не от нас зависит. Мы, как спортсмены, занимаемся своим делом. Четко выполняю свою работу, на хорошем уровне. Стараюсь двигаться и ставить себе новые цели и задачи.

Честно и откровенно смотрю на соперников, без лукавства и упреков. С уважением. Смотрю, как они растут, как они трудятся. Вижу, что все стараются, поэтому нет никакой обиды на них или злости. С чего? Спортсмены, которые заняли первое, второе и третье места, работали на результат и делали свое дело. В тех условиях, которые есть сейчас. Сборная Китая работает, сборная Украины работает. Все работают, как и мы. <...>

Чемпионат России прошел, дальше как Бог даст. Разумеется, рассчитываю на чемпионат мира в Дохе в 2024 году. В каком составе, не могу сказать, но со своей стороны уверяю – работать буду максимально, сделаю все, что в моих силах.

– Вы так уверенно и уже не в первый раз говорите об участии в чемпионате мира в Дохе. Откуда такой настрой?

– Я каждый день говорю сама себе, что я в Доху поеду. Потому что верю – мысли материальны. И за всю мою жизнь это не раз и не два доказывалось. Так что поверьте мне, в Доху я поеду. Как и в каком статусе, не знаю еще. Но я там буду – вместе с нашими тренерами.

– Хочется пожелать тогда только одного. Чтобы вы поехали в Доху именно спортсменами.

– Разумеется, и я об этом. Я буду там выступать. Очень надеюсь поехать и выиграть, – сказала Колесниченко.