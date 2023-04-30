Колесниченко об отстранении: «Это не зависящие от нас обстоятельства – мы спортсмены и занимаемся любимым делом, отдаемся работе на сто процентов»

Синхронистка Светлана Колесниченко высказалась об отстранении российских спортсменов.

«Это не зависящие от нас обстоятельства – мы спортсмены и занимаемся любимым делом, отдаемся своей работе на сто процентов, а как сложится – посмотрим.

Может, кто-то подумает, что мне говорить легче, потому что у меня уже есть олимпийские медали, но давайте все-таки не смешивать политику и спорт: наша задача – заниматься спортом и выполнять хорошо свою работу.

Я весь чемпионат России говорила, что вместе со всей командой собираюсь поехать в Доху. Мысли материальны, и я искренне верю в то, что мы поедем на чемпионат мира, чтобы отобраться на Олимпийские игры. Я точно собираюсь туда ехать, проберусь туда, тем более что Катар – безвизовая страна», – сказала .