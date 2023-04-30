Колесниченко об отстранении: «Это не зависящие от нас обстоятельства – мы спортсмены и занимаемся любимым делом, отдаемся работе на сто процентов»

Теги синхронное плавание Чемпионат мира по водным видам спорта Светлана Колесниченко сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Синхронистка Светлана Колесниченко высказалась об отстранении российских спортсменов.

«Это не зависящие от нас обстоятельства – мы спортсмены и занимаемся любимым делом, отдаемся своей работе на сто процентов, а как сложится – посмотрим.

Может, кто-то подумает, что мне говорить легче, потому что у меня уже есть олимпийские медали, но давайте все-таки не смешивать политику и спорт: наша задача – заниматься спортом и выполнять хорошо свою работу.

Я весь чемпионат России говорила, что вместе со всей командой собираюсь поехать в Доху. Мысли материальны, и я искренне верю в то, что мы поедем на чемпионат мира, чтобы отобраться на Олимпийские игры. Я точно собираюсь туда ехать, проберусь туда, тем более что Катар – безвизовая страна», – сказала Колесниченко.

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1 комментарий

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Анастасия Прудникова
Посмотрим, сбудутся ли желания Светланы.
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