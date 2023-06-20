Моисеева о переговорах с китайцами: «Было дипломатично: «Заходите на сайт и выбирайте соревнования». Сайт для нас недоступен, но диалог начался»

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В сборной России по прыжкам в воду рассказали подробности о переговорах с китайцами.

Россияне на данный момент отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics).

«Была встреча с одним из руководителей китайской федерации. Все было очень дипломатично: мы всегда рады вас видеть, заходите на наш сайт и выбирайте соревнования, на которые хотите приехать. Посмотреть соревнования на сайте не можем, потому что он недоступен для нас, тем не менее диалог начался, хочется верить, что продвинемся в этом направлении.

Встреча эта состоялась на Российско‑китайских играх. Будем надеяться, что и дальше диалог продолжится. Конечно, я надеюсь на Азиатские игры, плюс еще будет чемпионат Азии среди юниоров, который будет на Филиппинах. Надеемся на то, что Азиатская федерация допустит наших юниоров до этого старта», – сказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

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1 комментарий

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Рус Киссенжер
"надежда умирает последней".
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