Тренер сборной России по прыжкам в воду: «Во время изоляции от международных соревнований уровень внутренних стартов не повышается»

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Светлана Моисеева рассказала о конкуренции в условиях изоляции от международных соревнований.

Моисеева – главный тренер сборной России по прыжкам в воду.

«Во время изоляции от международных соревнований уровень внутренних стартов не повышается. Все понимают, что состязаться надо с сильными соперниками. Конкуренция падает, когда соревнуются даже ведущие спортсмены между собой.

Ребята стараются, не могу сказать, что они халтурят или у них пропала мотивация и работают они в унынии. Нет, но во время работы надо видеть не двух человек, которые способны с тобой соревноваться, а больше.

Не могу сказать, что в нашей сборной все лидеры мировых прыжков в воду. Есть таких два-три человека, на них и равняются. Сложно девочкам, им нужно, чтобы перед ними были более сильные спортсмены, чтобы за ними тянуться. Так что изоляция сказывается на нас и, к сожалению, не в лучшую сторону.

Соревнования со странами СНГ дают нашим спортсменам только возможность состязаться. То есть не забыть, что такое соревнования. Раньше у них был чемпионат мира, Кубок мира, чемпионат Европы – это шесть стартов, на которых они состязаются со спортсменами мирового класса. Сейчас этого нет, а в России только чемпионат и Кубок страны.

Мы хотим, чтобы у спортсменов был соревновательный период и подготовка. Для этого мы организуем свои страты и приглашаем туда спортсменов из стран СНГ.

Но, к сожалению, в СНГ нас тоже очень мало. Это атлеты из Беларуси, Узбекистана и Армении, в этих странах есть прыжки в воду. На сегодняшний день наши спортсмены пока на голову сильнее их», – сказала Моисеева.

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