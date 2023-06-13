«Изменить ситуацию мы не можем. Надо ждать какого-то волевого решения наверху». Тренер сборной России по прыжкам в воду о возможном недопуске к Олимпиаде

В сборной России по прыжкам в воду оценили возможный недопуск спортсменов к Олимпиаде-2024.

В частности, главный тренер национальной команды Светлана Моисеева высказалась о том, что многих россиян, в том числе представляющих силовые ведомства, могут не допустить до соревнований.

«В моем понимании, Игры должны быть исключительно для лучших. Как можно повезти на Олимпиаду второй или третий состав? Это абсолютно неправильно, уже какая-то художественная самодеятельность, а не спорт. Принцип «главное не победа, а участие» здесь точно не для нас.

Но изменить эту ситуацию мы тоже не можем. Поэтому надо ждать какого-то волевого решения наверху. Хотя, конечно, абсурд. Все давно и хорошо осведомлены, что принадлежность к силовым структурам дает спортсменам возможность дополнительного финансирования, более качественной подготовки к тем же Играм.

Вы правильно заметили: украинские атлеты – точно такие же военнослужащие. Точно так же, как и мы, выступали на чемпионатах мира среди военных спортсменов. Но это же не означает, что люди при этом были профессиональными военными!

Такого в технически сложных, координационных видах спорта вообще, как мне кажется, не может быть – даже теоретически. Мы в этом отношении не биатлон: для того чтобы выйти на высокий уровень и оставаться там на протяжении многих лет, нужно не просто много тренироваться, но посвящать этому всю свою жизнь», – сказала Моисеева.