Тренер сборной России по прыжкам в воду: «Мы ждем допуска на международные старты, но это слово «ждем» все тише»

В сборной России по прыжкам в воду заявили о снижении надежд на допуск к соревнованиям.

– Мы ждем допуска на международные старты, но это слово «ждем» все тише. Очень много «но», которые сейчас предлагают другим видам спорта выполнить, в рекомендациях есть момент с запретом на участие для тех, кто выступает за спортивные сообщества силовых структур.

Отправлять команду, которая не выиграла отбор, а просто прошла про критериям – это из ряда вон выходящее. Ситуация сложная. Не вижу смысла отправлять второй‑третий состав.

– А юниоров для опыта?

– Как вариант можно посмотреть, конечно. Но принцип спортивный нарушится. У юниоров есть свои международные соревнования. Конечно, нам хочется вернуться, но полноценным составом, без каких‑то сверхусловий, – сказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.