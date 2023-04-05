World Aquatics создаст рабочую группу для изучения возможностей допуска россиян

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World Aquatics создаст рабочую группу для изучения возможностей допуска россиян

Бюро Международной федерации плавания поддержало рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Бюро World Aquatics утвердило создание рабочей группы для изучения возможностей участия спортсменов с российскими или белорусскими паспортами в будущих международных соревнованиях по водным видам спорта в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», – сообщили в World Aquatics.

Рабочая группа представит отчет на следующем заседании бюро в июле 2023 года.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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2 комментария

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imaxim
А чего не в январе?
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La Gushka
Никак протекло...
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