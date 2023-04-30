Чепик о допуске российских пловцов к Олимпиаде-2024: «Готовлю спортсменов к тому, чтобы они не питали ненужных иллюзий»

Теги плавание сборная России сборная России жен Париж-2024 Сергей Чепик Евгения Чикунова Водные виды

Главный тренер сборной России по плаванию считает, что команда не выступит на Играх-2024.

– В ходе недавнего чемпионата России, апофеозом которого стал совершенно выдающийся рекорд мира, установленный Евгенией Чикуновой, вы дали достаточно пессимистичный прогноз относительно выступлений российских атлетов на Олимпийских играх-2024. Действительно считаете, что не стоит тешить себя иллюзиями?

– Думаю, однозначно нет.

– Мне, признаться, понятнее и ближе позиция Татьяны Данченко, тренера по синхронному плаванию, которая считает, что невозможно вести людей к выдающемуся результату, когда нет цели. Поэтому все российские синхронистки настроены сейчас на то, чтобы максимально хорошо подготовиться к февральскому чемпионату мира в Дохе. Ведь он в случае допуска к нему отечественных спортсменов станет последней возможностью отобраться на Олимпийские игры.

– Я всего лишь высказал вам свое личное мнение. Не готов озвучивать его как аксиому перед большой аудиторией, но своих спортсменов тем не менее готовлю именно к тому, чтобы они не питали ненужных иллюзий и научились показывать результат на внутренних соревнованиях.

Как это произошло с Чикуновой. Год назад, когда мы находились на сборе в Кабардинке и я видел, что тренер Жени вообще не понимает, что делать и к каким турнирам готовиться, сказал ей прямо: «У вас рекорд мира под ногами лежит. Надо только наклониться и взять его». И они целенаправленно начали работать на этот рекорд. То есть появилась цель, – сказал Сергей Чепик.

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