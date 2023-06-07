Александр Попов: «Я категорически против, чтобы спортсмены России принимали участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе»
Александр Попов высказался против участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
«Я категорически против, чтобы спортсмены России принимали участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.
Я — за участие со всеми атрибутами, только с гимном и флагом, и только как сборная России. А если, например, кто-то из моих коллег-пловцов решит принять рекомендации МОК под предлогом, что олимпиада может быть только раз в жизни — я осуждать не буду, ведь это его позиция.
Ну а жизнь она такая, в дальнейшем покажет, кто был прав», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию.
Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении
голосом Балуева из "В августе 44-го"
Точно не ваша братия.