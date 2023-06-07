Александр Попов: «Я категорически против, чтобы спортсмены России принимали участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе»

Теги плавание МОК Олимпийская сборная России Александр Попов Париж-2024 Водные виды

Александр Попов высказался против участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Я категорически против, чтобы спортсмены России принимали участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Я — за участие со всеми атрибутами, только с гимном и флагом, и только как сборная России. А если, например, кто-то из моих коллег-пловцов решит принять рекомендации МОК под предлогом, что олимпиада может быть только раз в жизни — я осуждать не буду, ведь это его позиция.

Ну а жизнь она такая, в дальнейшем покажет, кто был прав», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию. 

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15 комментариев

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Case File
Сказал четырехкратный олимпийский чемпион… Понимаю его
+3
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+3
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Case File
Ответ burefan
Чот я не понял ничего. За он или против
Что не понятно? Если олимпиада будет, то он - за, если не , то бессмысленно быть против. Школьнику понятно же.
+1
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+1
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burefan
Чот я не понял ничего. За он или против
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MikhaL
Пусть каждый сам за себя решает, участвовать или быть показным патриотом.
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honeycutt
- Катег’арически!
голосом Балуева из "В августе 44-го"
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Makeav
А в чем прикол этого все протеста против нейтрального флага и отсутствия гимна, если мы уже несколько олимпиад бед своего флага и гимна выступаем?)
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Sutekh Hexen
"Ну а жизнь она такая, в дальнейшем покажет, кто был прав"

Точно не ваша братия.
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Илья Ганин
Жизнь покажет кто был прав: олимпийский чемпион Парижа, если вечный бойкотирующий победитель 10 спартакиад
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vhr42yxnby
Хорошо рассуждать, когда за плечами четыре золота олимпиад, а спортсмены, которые всю жизнь посвятили спорту и для них олимпиада, действительно, может быть единственной в жизни, сидять сейчас примерно с таким лицом 🗿🗿🗿
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Atsuktuvas
Утоплю зараз!..
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Александр Скворцов
А что еще мог сказать Член Исполкома Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, 50-летний Александр Попов, который всё успел своё время!?
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Wayne Gretzky 99
Ответ burefan
Чот я не понял ничего. За он или против
Двустволка.
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burefan
Ответ Case File
Что не понятно? Если олимпиада будет, то он - за, если не , то бессмысленно быть против. Школьнику понятно же.
За - за что?
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Pelerin
Ответ Analjinn
Просто высказал своё мнение — имеет право.
Александр член исполкома ОКР. Так что у него не только право так сказать, но ещё и обязанность ;)
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