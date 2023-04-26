Каменева о цели: «Раньше точно бы ответила, что золото Олимпиады. Сейчас скорее рекорд мира»

Пловчиха Мария Каменева рассказала о желании поставить мировой рекорд.

– Если Париж-2024 будет все-таки закрыт для россиян, думаешь над перспективой 2028 года? Возможно, даже 2032-го?

– Трудный вопрос. Жизнь показывает лично мне, учит вернее, что, какие бы ты себе планы ни строил, все в любой момент может пойти под откос. Поэтому конкретно планировать, до какого возраста я буду плавать, сейчас не хочу. Перестала об этом думать. В юношеском возрасте еще думала о планах на всю жизнь, как долго я буду плавать, когда и где я выступлю.

Сейчас соревнуюсь в свое удовольствие. И вот пока мне плавание доставляет удовольствие, буду продолжать карьеру. А специально тянуть до следующей Олимпиады не хочу. Зачем себя мучить, если перестану видеть смысл в тренировках и соревнованиях?

– Глобальная цель – олимпийская медаль?

– Раньше точно бы ответила, что золото Олимпиады. Сейчас скорее рекорд мира. Потому что наши шансы на участие в Олимпийских играх... Все меньше и меньше, скажем так.

А рекорд мира можно установить и на чемпионате России в Казани. и – яркое тому доказательство. Им ничто не мешает показывать выдающийся уровень и внутри страны, вписать свои имена в историю. Так что рекорд мира вижу как более осязаемую цель, – сказала .

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