Сальников о переходе Кирпичниковой во Францию: «Осуждать спортсменку не берусь, насильно мил не будешь. Нас воспитывали по-другому»

Владимир Сальников заявил, что пловчиха Кирпичникова «слишком громко» радуется переходу.

9 июня World Aquatics одобрила переход Анастасии Кирпичниковой в сборную Франции. Спортсменка заявила по этому поводу, что Франция – «ее второй дом» и она хочет выиграть для этой страны много медалей.

«Бурный восторг перешедшей в сборную Франции Анастасии Кирпичниковой могу объяснить только завершением эпопеи с оформлением документов.

Нужно было сказать кому-то «мерси». На мой взгляд, не стоило это делать так громко. Ведь процедура смены гражданства достаточно четко прописана в правилах World Aquatics.

Срок карантина увеличен с года до трех. Это сделано из-за того, что в последнее время многие ватерполисты из республик бывшей Югославии постоянно стремились сменить гражданство.

Кирпичникова подала документы для оформления французского паспорта гораздо раньше. Ей сократили срок карантина.

Осуждать спортсменку не берусь, зарубить ей переход мы не собирались. Каждый решает этот вопрос для себя сам. Насильно мил не будешь. Нас воспитывали по-другому», – сказал глава Всероссийской федерации плавания.

Кирпичникова о переходе из России: «Теперь мне легче тренироваться, потому что у меня есть мотивация. Я хочу выиграть много медалей для Франции»