Кирпичникова о переходе из России: «Теперь мне легче тренироваться, потому что у меня есть мотивация. Я хочу выиграть много медалей для Франции»

Пловчиха Анастасия Кирпичникова порадовалась переходу из России во Францию.

9 июня Международная федерация плавания ( ) официально одобрила переход спортсменки.

Вчера Кирпичникова стала чемпионкой Франции на дистанции 400 м вольным стилем и выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира. Она стала первой француженкой с 2016-го, которой удалось квалифицироваться на ЧМ на этой дистанции.

«Я в восторге, этот первый титул очень важен для меня. У меня масса эмоций, я очень долго этого ждала.

Теперь мне легче тренироваться, потому что у меня есть мотивация участвовать в чемпионатах мира под флагом Франции. Франция — моя вторая страна, мой дом. Я хочу выиграть много медалей для Франции», – рассказала Кирпичникова.