Кирпичникова о переходе из России: «Теперь мне легче тренироваться, потому что у меня есть мотивация. Я хочу выиграть много медалей для Франции»

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России жен сборная Франции жен Анастасия Кирпичникова Водные виды

Пловчиха Анастасия Кирпичникова порадовалась переходу из России во Францию.

9 июня Международная федерация плавания (World Aquatics) официально одобрила переход спортсменки.

Вчера Кирпичникова стала чемпионкой Франции на дистанции 400 м вольным стилем и выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира. Она стала первой француженкой с 2016-го, которой удалось квалифицироваться на ЧМ на этой дистанции.

«Я в восторге, этот первый титул очень важен для меня. У меня масса эмоций, я очень долго этого ждала.

Теперь мне легче тренироваться, потому что у меня есть мотивация участвовать в чемпионатах мира под флагом Франции. Франция — моя вторая страна, мой дом. Я хочу выиграть много медалей для Франции», – рассказала Кирпичникова.

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9 комментариев

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Дима Рогач
Ответ Старый конформист
Для Франции или для себя? Что ж лукавить...
И для себя и для Франции. Она вообще сказала дежурные фразы для человека, сменившего команду.
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Savardus
Во Франции правда будет попроще.

Там по крайней мере при выборе "Поддержать спортсменов" или "Поддержать деда", у среднестатистического чиновника от спорта, всегда будет первое.
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Старый конформист
Для Франции или для себя? Что ж лукавить...
+6
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Фёдор Молчанов
Только порадоваться можно за человека.
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Sergio19882007
Правильно сделала она и сказала отлично)
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Валентин и ыч
запасся попкорном
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АРХАТ
Удачи
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mng
То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага Франции (с)
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АРХАТ
Ответ Старый конформист
Для Франции или для себя? Что ж лукавить...
Все спортсмены так говорят. "Для себя" - звучит эгоистично
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