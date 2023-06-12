Кирпичникова о переходе из России: «Теперь мне легче тренироваться, потому что у меня есть мотивация. Я хочу выиграть много медалей для Франции»
Пловчиха Анастасия Кирпичникова порадовалась переходу из России во Францию.
9 июня Международная федерация плавания (World Aquatics) официально одобрила переход спортсменки.
Вчера Кирпичникова стала чемпионкой Франции на дистанции 400 м вольным стилем и выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира. Она стала первой француженкой с 2016-го, которой удалось квалифицироваться на ЧМ на этой дистанции.
«Я в восторге, этот первый титул очень важен для меня. У меня масса эмоций, я очень долго этого ждала.
Теперь мне легче тренироваться, потому что у меня есть мотивация участвовать в чемпионатах мира под флагом Франции. Франция — моя вторая страна, мой дом. Я хочу выиграть много медалей для Франции», – рассказала Кирпичникова.
Там по крайней мере при выборе "Поддержать спортсменов" или "Поддержать деда", у среднестатистического чиновника от спорта, всегда будет первое.