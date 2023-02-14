Глава Федерации прыжков в воду России: «Нам пришло предложение выступить на чемпионате мира по младшим возрастам и на Азиатских играх»

Глава Федерации прыжков в воду России (ФПВР) Станислав Дружинин сообщил, что российским спортсменам предложили выступать на азиатских соревнованиях.

«Нам в ответ пришло предложение от федерации плавания, речь идет о чемпионате мира по младшим возрастам и о возможности выступить на Азиатских играх.

Старты не квалификационные, но это хороший шанс в плане соревновательной практики. Мы отправим соответствующий запрос», – сказал Дружинин.