Сальников о переходах Кирпичниковой и Николаева в другие сборные: «Претензий у нас нет, предательством это не считаем»

Владимир Сальников не считает предательством переход 2 российских пловцов в другие сборные.

Ранее стало известно, что Анастасия Кирпичникова намерена выступать за Францию, Марк Николаев – за Австралию.

«Большой неожиданностью их решение не стало. Кирпичникова давно живет во Франции, а Николаев – в Австралии.

Они высказали свое желание сменить спортивное гражданство, Всероссийская федерация плавания (ВФП) не видит с этим проблем.

Претензий к спортсменам у нас нет, предательством мы это не считаем», – сказал президент ВФП Владимир Сальников.

Чемпионка Европы по плаванию Кирпичникова и серебряный призер ЧР Николаев намерены сменить спортивное гражданство