Сальников о переходах Кирпичниковой и Николаева в другие сборные: «Претензий у нас нет, предательством это не считаем»

Теги плавание сборная России сборная России жен ВФП Владимир Сальников сборная Австралии сборная Франции жен Анастасия Кирпичникова Марк Николаев Водные виды

Владимир Сальников не считает предательством переход 2 российских пловцов в другие сборные.

Ранее стало известно, что Анастасия Кирпичникова намерена выступать за Францию, Марк Николаев – за Австралию.

«Большой неожиданностью их решение не стало. Кирпичникова давно живет во Франции, а Николаев – в Австралии.

Они высказали свое желание сменить спортивное гражданство, Всероссийская федерация плавания (ВФП) не видит с этим проблем.

Претензий к спортсменам у нас нет, предательством мы это не считаем», – сказал президент ВФП Владимир Сальников.

Чемпионка Европы по плаванию Кирпичникова и серебряный призер ЧР Николаев намерены сменить спортивное гражданство

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3 комментария

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imaxim
Сальников как большой спортсмен все же прекрасно понимает, что это неизбежно. И чем дольше будет изоляция, тем большие потери будут
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Биатлонная зима
Ага диктор все равно будет говорить о них, что они русские
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papadok
Да ты шо? А мы их тут уже гражданства лишили, родственников в заложники взяли.
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