Кирпичникова о переходе в сборную Франции: «Те, кто пишет гадости, может, когда-то и имели отношение к спорту, но не прошли мой путь, чтобы комментировать это»

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России жен Спартакиада World Aquatics (FINA) сборная Франции жен Париж-2024 Политика натурализация Анастасия Кирпичникова Матч ТВ Водные виды

Пловчиха Анастасия Кирпичникова ответила на критику после перехода в сборную Франции.

Кирпичникова – трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде.

– Настя, последний раз мы виделись на чемпионате мира в Абу-Даби, а потом жизнь резко изменилась. Как сложился в плане спорта прошлый год?

– Я продолжала тренироваться, мы были на сборе в Мартинике, когда все это началось. Потом пошли запреты на участие в соревнованиях. Я готовилась к Спартакиаде, но получила травму. Плыла 10 км на чемпионате Франции и травмировала ребро. За два километра до финиша услышала хруст, стало трудно дышать, даже кашлять не могла.

Пропустила Спартакиаду и на тот момент все еще надеялась, что нас допустят. Но старты проходили уже и на короткой воде один за другим без нас. Стало очень тяжело. Я очень часто плакала, мотивации у меня никакой не было. Приняла решение: надо что-то менять, ведь неизвестно, как долго все это будет.

– Сколько вы уже тренируетесь во Франции?

– Четыре с половиной года.

– Ваш личный тренер что сказал?

– Он видел мои слезы, видел, как мне тяжело. Никак помочь мне не мог, кроме как в смене гражданства.

– Вы подали документы до того, как World Aquatics сменила правила и увеличила карантин до трех лет?

– Я не могу сказать, на какой момент точно документы были оформлены. Но, как говорят во французской федерации, документы идут по старым правилам.

– То есть шанс на выступление на Олимпиаде есть?

– Да. И на чемпионате мира в Фукуоке тоже.

– Осознаете, что не все поймут вас в вашем решении, когда вы говорите о проблемах с мотивацией?

– Я считаю, что спортсмены поймут. А те, кто пишет гадости, может, когда-то и имели отношение к спорту, но не прошли мой путь, чтобы комментировать это хоть как-то, – рассказала спортсменка.

Чемпионка Европы по плаванию Кирпичникова и серебряный призер ЧР Николаев намерены сменить спортивное гражданство

31 комментарий

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Россия будет свободной
да даже безотносительно к спорту: каждый имеет право жить там, где хочет.

особенно в подобные времена как сейчас
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Биатлонная зима
Ну перешла и че
+7
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Slanselap
Лол. По-хорошему вообще за этих спортсменов кто куда перешел глубоко плевать. Как и им на нас. Кто каким флагом будет махать при победе им фиолетово. Да и от них ноль пользы на фоне всех этих страданий с запретом. Зато если электрик Михалыч не выйдет на смену эффект ощутят намного больше чем условная Касаткина начнет выступать за Испанию (или где там она собралась жениться на Забияко)
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АРХАТ
Ей не интересно участвовать в бесконечных чемпионатах России с примесью кучки белорусов
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алексей любовь
Странное решение ... Не могла ещё лет 15 подождать, когда вернут Россию?!?
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Александр Сачков
Ответ Дмитрий Сологубов
Комментарий удален модератором
Я вот живу нормально и не чувствую в своей стране мракобесия. Если что, живу в России.
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imaxim
Ответ Kelevra1989
Её право. А наше право - не болеть за неё на соревнованиях. Пусть теперь только понимающие спортсмены и поддерживают её
А кто вас уполномочил говорить за всех?
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Slanselap
Ответ Andre Ja
Жизнь проводит пря таки натурный эксперимент. вот несколько сот тысяч Михалычей не вышли на смену. Вы что-то ощутили?
Да, пару часов без электричества просидел, ни в приставку поиграть, ни в душ не сходить, ни чаю даже попить. В отличие от спортсменов где их великие достижения и переходы из сборных в сборных имеют аморфное значение для моей жизни.
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Диванный эксперт
Будет теперь за кого болеть на ОИ соевым пориджам.
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Liudmila Petrakova
Комментировать вообще-то может совершенно любой человек, никаких критериев для этого не нужно выполнять
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Михаил Иванов
Ну перешла и перешла, другой вопрос, что зачастую подобные новости появляются с далеко не первыми номерами сборной на данный момент. А так, конечно, дело человека, менять гражданство спортивное или оставаться..
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Kelevra1989
Её право. А наше право - не болеть за неё на соревнованиях. Пусть теперь только понимающие спортсмены и поддерживают её
+4
-4
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Вадим flanec
Ответ imaxim
Комментарий удален модератором
Перефразируя одного известного киноперсонажа : я украинцу не брат, не сват и не "стукач".
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imaxim
Ответ Вадим flanec
Перефразируя одного известного киноперсонажа : я украинцу не брат, не сват и не "стукач".
А вот мне украинцы братья. Они и белорусы - самые близкие к нам народы. И если бы у кого-то вместо имперских комплексов были мозги, то было бы у нас общее культурное пространство
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Magico!
Ответ imaxim
Комментарий удален модератором
А жить на полном обеспечении круглый год почти на всех сборах, ездить на турниры - это тоже не должна.
ИМХО, пожалуйста, переходи куда хочешь, но верни тогда все бабки, которые на тебя потратили.
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Andre Ja
Ответ Slanselap
Лол. По-хорошему вообще за этих спортсменов кто куда перешел глубоко плевать. Как и им на нас. Кто каким флагом будет махать при победе им фиолетово. Да и от них ноль пользы на фоне всех этих страданий с запретом. Зато если электрик Михалыч не выйдет на смену эффект ощутят намного больше чем условная Касаткина начнет выступать за Испанию (или где там она собралась жениться на Забияко)
Жизнь проводит пря таки натурный эксперимент. вот несколько сот тысяч Михалычей не вышли на смену. Вы что-то ощутили?
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Pol Belov
Ответ Slanselap
Лол. По-хорошему вообще за этих спортсменов кто куда перешел глубоко плевать. Как и им на нас. Кто каким флагом будет махать при победе им фиолетово. Да и от них ноль пользы на фоне всех этих страданий с запретом. Зато если электрик Михалыч не выйдет на смену эффект ощутят намного больше чем условная Касаткина начнет выступать за Испанию (или где там она собралась жениться на Забияко)
у нас 300 000 электриков, сантехников и прочих дворников уже который месяц на работу не ходят, хотя зарплату при этом получают куда большую, чем на работе получали, и что? просто в стране такой уровень жизни, что если все разом перестанут работать (ну или делать вид, что работают) - не изменится ровным счётом ничего...
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Atsuktuvas
Ответ Дмитрий Сологубов
Комментарий удален модератором
Видимо таки укачало крыску...
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Дмитрий Сологубов
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imaxim
Ответ Михаил Иванов
Ну перешла и перешла, другой вопрос, что зачастую подобные новости появляются с далеко не первыми номерами сборной на данный момент. А так, конечно, дело человека, менять гражданство спортивное или оставаться..
Кирпичникова была лучшим стайером России
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Михаил Иванов
Ответ imaxim
Кирпичникова была лучшим стайером России
Возможно и была, но есть большие сомнения, что сейчас её ждут большие результаты на ближайший олимпийский цикл. Останется только порадоваться, что человек ушел к своей мечте и преуспел, даже если не под знаменами нашей страны.
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imaxim
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