Кирпичникова о переходе в сборную Франции: «Те, кто пишет гадости, может, когда-то и имели отношение к спорту, но не прошли мой путь, чтобы комментировать это»

Пловчиха Анастасия Кирпичникова ответила на критику после перехода в сборную Франции.

Кирпичникова – трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде.

– Настя, последний раз мы виделись на чемпионате мира в Абу-Даби, а потом жизнь резко изменилась. Как сложился в плане спорта прошлый год?

– Я продолжала тренироваться, мы были на сборе в Мартинике, когда все это началось. Потом пошли запреты на участие в соревнованиях. Я готовилась к Спартакиаде, но получила травму. Плыла 10 км на чемпионате Франции и травмировала ребро. За два километра до финиша услышала хруст, стало трудно дышать, даже кашлять не могла.

Пропустила Спартакиаду и на тот момент все еще надеялась, что нас допустят. Но старты проходили уже и на короткой воде один за другим без нас. Стало очень тяжело. Я очень часто плакала, мотивации у меня никакой не было. Приняла решение: надо что-то менять, ведь неизвестно, как долго все это будет.

– Сколько вы уже тренируетесь во Франции?

– Четыре с половиной года.

– Ваш личный тренер что сказал?

– Он видел мои слезы, видел, как мне тяжело. Никак помочь мне не мог, кроме как в смене гражданства.

– Вы подали документы до того, как World Aquatics сменила правила и увеличила карантин до трех лет?

– Я не могу сказать, на какой момент точно документы были оформлены. Но, как говорят во французской федерации, документы идут по старым правилам.

– То есть шанс на выступление на Олимпиаде есть?

– Да. И на чемпионате мира в Фукуоке тоже.

– Осознаете, что не все поймут вас в вашем решении, когда вы говорите о проблемах с мотивацией?

– Я считаю, что спортсмены поймут. А те, кто пишет гадости, может, когда-то и имели отношение к спорту, но не прошли мой путь, чтобы комментировать это хоть как-то, – рассказала спортсменка.

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