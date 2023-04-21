Рылов о мировом рекорде Чикуновой: «Это очень круто. Рекорд побит не как обычно, на две десятых, он вообще уничтожен»

Евгений Рылов заявил, что Евгения Чикунова не просто побила, а «уничтожила» мировой рекорд.

Сегодня на чемпионате России в Казани Чикунова взяла золото на дистанции 200 м брассом. Она показала результат 2 минуты 17,55 секунды – на 1,4 секунды выше действующего мирового рекорда Татьяны Шонмакер из ЮАР.

«Это очень круто. Рекорд побит не как обычно, на две десятых, он, можно сказать, вообще уничтожен.

Это колоссальное преимущество над соперницами, человек другого уровня, в отличие от остального мира», – сказал двукратный олимпийский чемпион Рылов.

Плавание. Чемпионат России. Чикунова выиграла с мировым рекордом, Рылов, Гринев и Чимрова одержали победы, Минаков и Каменева – 2-е, Колесников – 3-й