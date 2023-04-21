Рылов о мировом рекорде Чикуновой: «Это очень круто. Рекорд побит не как обычно, на две десятых, он вообще уничтожен»

Теги плавание чемпионат России сборная России сборная России жен Евгений Рылов Евгения Чикунова Водные виды

Евгений Рылов заявил, что Евгения Чикунова не просто побила, а «уничтожила» мировой рекорд.

Сегодня на чемпионате России в Казани Чикунова взяла золото на дистанции 200 м брассом. Она показала результат 2 минуты 17,55 секунды – на 1,4 секунды выше действующего мирового рекорда Татьяны Шонмакер из ЮАР.

«Это очень круто. Рекорд побит не как обычно, на две десятых, он, можно сказать, вообще уничтожен.

Это колоссальное преимущество над соперницами, человек другого уровня, в отличие от остального мира», – сказал двукратный олимпийский чемпион Рылов.

Плавание. Чемпионат России. Чикунова выиграла с мировым рекордом, Рылов, Гринев и Чимрова одержали победы, Минаков и Каменева – 2-е, Колесников – 3-й

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий