Тренер Чикуновой: «Никаких бумаг о том, что мы чего-то там не поддерживаем, Женя подписывать не будет»

Тренер Евгении Чикуновой рассказала, может ли пловчиха сменить спортивное гражданство.

– Много разговоров сейчас ведется о смене гражданства российскими спортсменами ради выступления на международной арене. Жене не поступают какие-то предложения от других сборных?

– Даже если бы и поступали, она резко отрицательно относится к такой идее. У нее другое воспитание. Ее родители, как и я, люди советские, той закалки. Так что и Женя патриотка своей страны. Ей бы хотелось с флагом выступать и под свой гимн идти на пьедестал. Это ее мечта. Только когда она сбудется, не знаю...

– Игры в должны были стать ее Олимпиадой?

– Да, абсолютно. Пока и близко к Женьке нет никого. И навряд ли кто-то из тех, кто сейчас на слуху, смог бы с ней конкурировать. Может, кто-то новый появится за год, этого не исключаю. Но сейчас пока никого не видно. Что говорить, если она в прошлом году плыла на две секунды быстрее, чем чемпионка мира? Две секунды – это ох какая разница, не просто касание выиграть.

– Надежда умирает последней. Вдруг еще допустят до Парижа?

– Я, честно говоря, очень сомневаюсь. Столько всего наговорил, что не знаешь, чему верить. Еще ведь и квалификационные нормативы нужно выполнить, а для этого нас должны допустить до Азиатских игр в сентябре, наши внутренние соревнования им не годятся.

– Участие в нейтральном статусе считаете приемлемым в сложившейся ситуации?

– Не знаю, какие там точно условия выдвинут. Наше руководство против ограничений, хотят, чтобы был и флаг, и гимн. А как там все сложится в итоге... Посмотрим. Одно могу сказать: никаких бумаг о том, что мы чего-то там не поддерживаем, Женя подписывать не будет.

Знаете, вспоминаю сейчас финал в , когда она касание проиграла. Скользнула ладошками, а я смотрю на табло – четвертая. И у меня истерика, слезы. Наши ребята ко мне подбежали, стали успокаивать: «Витта Владимировна, ну что вы, она ещё молодая, через три года Париж». А я навзрыд отвечаю: «Она-то молодая, а я-то доживу ли?»

И потом вон как все повернулось... А ведь мы подготовились с ней к Парижу, только они не хотят эту красоту видеть на Олимпийских играх. Женя будет тренироваться, конечно, и дальше, но ведь за четыре года все может измениться...

– Возможно, пока стоит сосредоточиться на улучшении рекорда?

– Честно, говоря, не знаю еще, как выше этого результата прыгнуть. Но когда-то невозможно было представить, как выплыть из 18 секунд, правильно? Так что глаза боятся, а руки делают. Даст бог, все звезды для нас еще сложатся, – сказала Витта Новожилова.

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Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?