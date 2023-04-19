Плавание. Чемпионат России. Колесников, Пригода, Костин, Суркова, Чикунова одержали победы

Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире в заплыве на 50 метров на спине.

Чемпионат России по плаванию

Казань

Мужчины

50 м, спина

1. – 24,12

2. Павел Самусенко – 24,28

3. – 24,66

Баттерфляй, 50 м

1. Олег Костин – 22,62

2. Максим Голубев – 23,77

3. Даниил Пахомов – 24,55

Брасс, 200 м

1. Кирилл Пригода – 2.07,47

2. Данил Семьянинов – 2.09,82

3. Михаил Доринов – 2.10,12

Вольный стиль, 50

1. Климент Колесников – 21,91

2. Владислав Гринев – 22,16

3. Даниил Марков – 22,21

Женщины

Брасс, 100 м

1. Евгения Чикунова – 1.04,92

2. Татьяна Белоногофф – 1.06,84

3. Алина Змушко – 1.06,89

Баттерфляй, 50 м

1. Арина Суркова – 25,30

2. Анита Грищенко – 26,01

3. Дарья Клепикова – 26,08

Вольный стиль, 400 м

1. Софья Дьякова – 4.07,17

2. Анна Егорова – 4.07,41

3. Анастасия Гуженкова – 4.10,99

Комплекс, 200 м



1. Анна Чернышева – 2.13,20

2. Анастасия Сорокина – 2.13,27

3. Виктория Старостина – 2.15,67