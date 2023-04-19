Плавание. Чемпионат России. Колесников, Пригода, Костин, Суркова, Чикунова одержали победы

Теги плавание результаты чемпионат России сборная России сборная России жен Олег Костин Кирилл Пригода Евгений Рылов Даниил Пахомов Климент Колесников Анастасия Гуженкова Анна Егорова Владислав Гринев Анастасия Сорокина Арина Суркова Евгения Чикунова Алина Змушко Татьяна Белоногофф Павел Самусенко Дарья Клепикова Виктория Старостина Анна Чернышева Софья Дьякова Водные виды

Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире в заплыве на 50 метров на спине.

Чемпионат России по плаванию

Казань 

Мужчины

50 м, спина

1. Климент Колесников – 24,12

2. Павел Самусенко – 24,28

3. Евгений Рылов – 24,66

Баттерфляй, 50 м

1. Олег Костин – 22,62

2. Максим Голубев – 23,77

3. Даниил Пахомов – 24,55

Брасс, 200 м

1. Кирилл Пригода – 2.07,47

2. Данил Семьянинов – 2.09,82

3. Михаил Доринов – 2.10,12

Вольный стиль, 50 

1. Климент Колесников – 21,91

2. Владислав Гринев – 22,16

3. Даниил Марков – 22,21

Женщины

Брасс, 100 м

1. Евгения Чикунова – 1.04,92

2. Татьяна Белоногофф – 1.06,84

3. Алина Змушко – 1.06,89

Баттерфляй, 50 м

1. Арина Суркова – 25,30

2. Анита Грищенко – 26,01

3. Дарья Клепикова – 26,08

Вольный стиль, 400 м

1. Софья Дьякова – 4.07,17

2. Анна Егорова – 4.07,41

3. Анастасия Гуженкова – 4.10,99

Комплекс, 200 м
 
1. Анна Чернышева – 2.13,20

2. Анастасия Сорокина – 2.13,27

3. Виктория Старостина – 2.15,67

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21 комментарий

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закрыт по беспределу
Героиня дня - Софья Дьякова (2008 г.р.)
Егорова до сих пор в шоке, наверное.
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окосевший йагупоп
а где остальные результаты?
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Warsz
Ответ закрыт по беспределу
Сегодня поглядим на еë полторашку
Она плывет 400м и 1500м, но не плыла 800м. Как то странно.
+1
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окосевший йагупоп
Ответ закрыт по беспределу
Героиня дня - Софья Дьякова (2008 г.р.) Егорова до сих пор в шоке, наверное.
да уж. А что будет, если она резко прогрессировать в результатах начнет, как часто в этом возрасте бывает?
+1
0
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Ekaterina Zakharova
Ответ закрыт по беспределу
Мужские 50 баттерфляем это не финал. Это частный (и, кстати, вполне успешный) заплыв Костина за рекордом России.
отличная история для того чтобы войти в историю:)))
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закрыт по беспределу
Мужские 50 баттерфляем это не финал.
Это частный (и, кстати, вполне успешный) заплыв Костина за рекордом России.
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Биатлонная зима
Крутой заплыв👏🏊‍♂️
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закрыт по беспределу
Пригода с Чикуновой подтвердили, что находятся в боевой форме. Результаты хороши.
Колесников чуть менее боевит, но и текущей формы ему хватает для доминирования.
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Marina Niskanen
Что за очередная великая журналистка Эмма Гаджиева? Откуда она взялась? Бывшая спортсменка которой пока рановато в Думу?
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закрыт по беспределу
На 50 кролем Насретдинова даже не в полуфинале
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закрыт по беспределу
Сегодня ждëм зарубу на 50 баттом у парней
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clockworkorange
Вкратце по итогам 4-го дня (который получился не менее интересным, чем предыдущий).
50 спина. Ожидаемая победа Колесникова. Лучший результат сезона в мире. Кстати, серебряный призер Самусенко проплыл по второму результату сезона. Женя Рылов походу соберет полный комплект медалей на этом ЧР)
50 батт. Суркова видимо сделала акцент на дельфине при подготовке. Скинуть сразу 3 десятых с рекорда России на полтиннике - это круто. Будет интересно посмотреть, что она покажет на сотне.
200 брасс. Пригода в очередной раз показал класс на этой дистанции. Второй результат мирового сезона. Уверен, что в зарубе с Чупковым он мог бы проплыть ещё быстрее. Сударев проплыл довольно слабо. Впрочем, ещё по 200 комплекс было видно, что он на этом ЧР не в форме.
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закрыт по беспределу
Суркова как-то потерялась в кроле.
Зато на 50 баттерфляем очередное обновление рекорда страны (сегодня - аж на 0,29 сек.).
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clockworkorange
Ответ Ekaterina Zakharova
отличная история для того чтобы войти в историю:)))
Представьте каково будет Шевлякову или другому, кто выиграет финал)
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закрыт по беспределу
Ответ окосевший йагупоп
да уж. А что будет, если она резко прогрессировать в результатах начнет, как часто в этом возрасте бывает?
Сегодня поглядим на еë полторашку
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Ответ Warsz
Она плывет 400м и 1500м, но не плыла 800м. Как то странно.
Да, интересно.
Вероятно, связано с тренировочным процессом.
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clockworkorange
Ответ окосевший йагупоп
да уж. А что будет, если она резко прогрессировать в результатах начнет, как часто в этом возрасте бывает?
Уже начала. С прошлого лета скинула 6 секунд на этой дистанции.
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Ответ Marina Niskanen
Что за очередная великая журналистка Эмма Гаджиева? Откуда она взялась? Бывшая спортсменка которой пока рановато в Думу?
Она уже в прошлом году точно так же пытала народ после заплывов.
Журналистские навыки так себе, конечно. Посильнее загитовских, наверное.. но в любом случае оставляют желать лучшего.
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clockworkorange
Ответ clockworkorange
Вкратце по итогам 4-го дня (который получился не менее интересным, чем предыдущий). 50 спина. Ожидаемая победа Колесникова. Лучший результат сезона в мире. Кстати, серебряный призер Самусенко проплыл по второму результату сезона. Женя Рылов походу соберет полный комплект медалей на этом ЧР) 50 батт. Суркова видимо сделала акцент на дельфине при подготовке. Скинуть сразу 3 десятых с рекорда России на полтиннике - это круто. Будет интересно посмотреть, что она покажет на сотне. 200 брасс. Пригода в очередной раз показал класс на этой дистанции. Второй результат мирового сезона. Уверен, что в зарубе с Чупковым он мог бы проплыть ещё быстрее. Сударев проплыл довольно слабо. Впрочем, ещё по 200 комплекс было видно, что он на этом ЧР не в форме.
100 брасс. Чикунова просто феерит. Скинула секунду со своего лучшего результата. Впрочем, ещё по полтиннику было видно, что от неё можно ждать хороших секунд на этом ЧР. Но по сотне стало видно, что она просто звенит. Вчера я писал, что на 200 она выплывет из 2:20. Сегодня я напишу, что в последний день ЧР Чика будет штурмовать мировой рекорд. Ну или проплывет где-то рядом с ним.
400 кроль. Софью Дьякову я заприметил ещё прошлым летом, когда она в 14 лет проплыла 400 за 4:13. Ну а вчера заявила о себе громогласно - юниорский рекорд страны и победа над многолетним лидером этой дистанции. Причем в юниорках она будет плавать до 2025 года включительно. Умница, что сказать. Может у нас растет своя Саммер Макинтош?)
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clockworkorange
Ответ clockworkorange
Вкратце по итогам 4-го дня (который получился не менее интересным, чем предыдущий). 50 спина. Ожидаемая победа Колесникова. Лучший результат сезона в мире. Кстати, серебряный призер Самусенко проплыл по второму результату сезона. Женя Рылов походу соберет полный комплект медалей на этом ЧР) 50 батт. Суркова видимо сделала акцент на дельфине при подготовке. Скинуть сразу 3 десятых с рекорда России на полтиннике - это круто. Будет интересно посмотреть, что она покажет на сотне. 200 брасс. Пригода в очередной раз показал класс на этой дистанции. Второй результат мирового сезона. Уверен, что в зарубе с Чупковым он мог бы проплыть ещё быстрее. Сударев проплыл довольно слабо. Впрочем, ещё по 200 комплекс было видно, что он на этом ЧР не в форме.
50 кроль. Колесников в очередной раз подтвердил свой класс. Это был второй финал за вечер для него, честно говоря, не думал, что Клим выйдет из 22, но он это сделал. Марков в этот раз был готов не так хорошо. Обращает на себя внимание также результат 19-летнего Егора Корнева - 22,29, он занял 4-е место.
200 комплекс. Сказать особо нечего. Анна Чернышева похоже становится лидером у нас в женском комплексном плавании, но результаты сильно далеки от мировой элиты.
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clockworkorange
Ответ clockworkorange
Вкратце по итогам 4-го дня (который получился не менее интересным, чем предыдущий). 50 спина. Ожидаемая победа Колесникова. Лучший результат сезона в мире. Кстати, серебряный призер Самусенко проплыл по второму результату сезона. Женя Рылов походу соберет полный комплект медалей на этом ЧР) 50 батт. Суркова видимо сделала акцент на дельфине при подготовке. Скинуть сразу 3 десятых с рекорда России на полтиннике - это круто. Будет интересно посмотреть, что она покажет на сотне. 200 брасс. Пригода в очередной раз показал класс на этой дистанции. Второй результат мирового сезона. Уверен, что в зарубе с Чупковым он мог бы проплыть ещё быстрее. Сударев проплыл довольно слабо. Впрочем, ещё по 200 комплекс было видно, что он на этом ЧР не в форме.
По полуфиналам.
100 спина. Маша Каменева уверенно идет к своей победе. Интересно сможет ли юная Влада Егги выплыть из минуты.
50 батт. Лидер этой дистанции Олег Костин досадно фальстартанул в квалификации. Но в специальном утешительном заплыве бахнул рекорд страны и лучший результат сезона в мире. Теперь кто бы ни взял золото сегодня - он будет чувствовать себя неполноценным. Вот зачем так поступать с людьми, Олег?) У Минакова результаты на батте пока не впечатляют. Вряд ли в финале он покажет что-то близкое к своим лучшим секундам.
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