Плавание. Чемпионат России. Колесников, Пригода, Костин, Суркова, Чикунова одержали победы
Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире в заплыве на 50 метров на спине.
Чемпионат России по плаванию
Казань
Мужчины
50 м, спина
1. Климент Колесников – 24,12
2. Павел Самусенко – 24,28
3. Евгений Рылов – 24,66
Баттерфляй, 50 м
1. Олег Костин – 22,62
2. Максим Голубев – 23,77
3. Даниил Пахомов – 24,55
Брасс, 200 м
1. Кирилл Пригода – 2.07,47
2. Данил Семьянинов – 2.09,82
3. Михаил Доринов – 2.10,12
Вольный стиль, 50
1. Климент Колесников – 21,91
2. Владислав Гринев – 22,16
3. Даниил Марков – 22,21
Женщины
Брасс, 100 м
1. Евгения Чикунова – 1.04,92
2. Татьяна Белоногофф – 1.06,84
3. Алина Змушко – 1.06,89
Баттерфляй, 50 м
1. Арина Суркова – 25,30
2. Анита Грищенко – 26,01
3. Дарья Клепикова – 26,08
Вольный стиль, 400 м
1. Софья Дьякова – 4.07,17
2. Анна Егорова – 4.07,41
3. Анастасия Гуженкова – 4.10,99
Комплекс, 200 м
1. Анна Чернышева – 2.13,20
2. Анастасия Сорокина – 2.13,27
3. Виктория Старостина – 2.15,67
Егорова до сих пор в шоке, наверное.
Это частный (и, кстати, вполне успешный) заплыв Костина за рекордом России.
Колесников чуть менее боевит, но и текущей формы ему хватает для доминирования.
50 спина. Ожидаемая победа Колесникова. Лучший результат сезона в мире. Кстати, серебряный призер Самусенко проплыл по второму результату сезона. Женя Рылов походу соберет полный комплект медалей на этом ЧР)
50 батт. Суркова видимо сделала акцент на дельфине при подготовке. Скинуть сразу 3 десятых с рекорда России на полтиннике - это круто. Будет интересно посмотреть, что она покажет на сотне.
200 брасс. Пригода в очередной раз показал класс на этой дистанции. Второй результат мирового сезона. Уверен, что в зарубе с Чупковым он мог бы проплыть ещё быстрее. Сударев проплыл довольно слабо. Впрочем, ещё по 200 комплекс было видно, что он на этом ЧР не в форме.
Зато на 50 баттерфляем очередное обновление рекорда страны (сегодня - аж на 0,29 сек.).
Вероятно, связано с тренировочным процессом.
Журналистские навыки так себе, конечно. Посильнее загитовских, наверное.. но в любом случае оставляют желать лучшего.
400 кроль. Софью Дьякову я заприметил ещё прошлым летом, когда она в 14 лет проплыла 400 за 4:13. Ну а вчера заявила о себе громогласно - юниорский рекорд страны и победа над многолетним лидером этой дистанции. Причем в юниорках она будет плавать до 2025 года включительно. Умница, что сказать. Может у нас растет своя Саммер Макинтош?)
200 комплекс. Сказать особо нечего. Анна Чернышева похоже становится лидером у нас в женском комплексном плавании, но результаты сильно далеки от мировой элиты.
100 спина. Маша Каменева уверенно идет к своей победе. Интересно сможет ли юная Влада Егги выплыть из минуты.
50 батт. Лидер этой дистанции Олег Костин досадно фальстартанул в квалификации. Но в специальном утешительном заплыве бахнул рекорд страны и лучший результат сезона в мире. Теперь кто бы ни взял золото сегодня - он будет чувствовать себя неполноценным. Вот зачем так поступать с людьми, Олег?) У Минакова результаты на батте пока не впечатляют. Вряд ли в финале он покажет что-то близкое к своим лучшим секундам.