Мария Каменева: «В Токио мы выступали в нейтральном статусе. Лучше под нейтральным флагом, чем вообще никак не выступать»

Теги плавание сборная России жен МОК Токио-2020 Париж-2024 Мария Каменева Водные виды

Пловчиха Мария Каменева высказалась о недопуске россиян к международным стартам.

– На Олимпиаду в Париж сильно хочется в 2024-м?

– Конечно. Не получилось в Токио выступить достойно, поэтому хочется доказать, что я могу. Но с нынешними реалиями скажу честно, уже поняла и приняла – выступать можно не только на Олимпиаде. Быстро плыть можно где угодно, главное – хотеть и иметь бассейн для соревнований. А это нам предоставляют.

На Олимпиаду, разумеется, всем хочется. Даже хотя бы просто попасть в качестве гостя, а тем более выступать – мечта любого спортсмена. Моя первая Олимпиада была неудачной во всех смыслах, хочется обновить впечатления. Но как уже все это будет, зависит не от нас. Смысл гадать?

– То есть спустя год удалось отпустить ситуацию с отстранением?

– Для меня это принятие началось еще в 2020 году, когда начались первые карантинные ограничения. Тогда я поняла, что может быть все что угодно, ограничения были настолько тотальными, что эмоционально пережить тот опыт было непросто. Но я поняла, эмоциями делу не поможешь. Ничего не изменишь, а себе переживаниями сделаешь только хуже. Поэтому лучшее, что я могу сделать, – безболезненно пройти это время. Просто его пережить.

– Сначала ковид, потом санкции... Есть внутренняя обида, что лучшие годы проходят в таких реалиях?

– Поначалу было действительно очень обидно. Вот наш век, наше время. Время тех спортсменов, кому сейчас 20-25 лет. Готовых выступать и показывать именно сейчас свои лучшие результаты. Трудно было смириться с этими реалиями, но спустя время я отпустила ситуацию. Приходит понимание, что ты ничего не можешь сделать, это не в твоей власти, зачем же грустить? Поэтому проще абстрагироваться.

Не обязательно кому-то что-то доказывать. Докажи для начала самому себе, что ты достоин быть лучшим. Пусть заочно, но можно бороться и доказывать свое место в мире.

– Последние новости о послаблениях от МОК вселяют надежду?

– Лично я буду надеяться до последнего. Зачем расстраиваться заранее? Сейчас отчаешься, опустишь руки, а в конце нас допускают, но ты к старту не готов. Вот это для меня худший сценарий из возможных. Так что я выбираю не расстраиваться заранее. Но и особо не надеюсь. Просто буду ждать и тренироваться в спокойной обстановке. Без лишних мыслей и надежд.

– То есть тренироваться нужно, чтобы быть готовым выйти на старт в любой момент?

– Мы в любом случае будем готовиться к основному старту в 2024 году. Если это будут не Олимпийские игры – нам подберут достойную замену. Конечно, напрямую с Олимпиадой ничто не сравнится. Но возможность показать свой лучший результат будет.

– Нейтральный статус – разумный компромисс?

– В Токио мы тоже выступали в нейтральном статусе. Но ведь выступали. Поэтому лучше под нейтральным флагом, чем вообще никак не выступать. Это мое личное мнение – тут каждый решает сам, – сказала Каменева.

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1 комментарий

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La Gushka
В Токио и Пекине, да даже и в Пхенчхане, нейтрального статуса в строгом смысле не было. Строгий нейтрал, какого МОК сейчас пытается из россиянина сделать, никакую организацию не представляет, ничьими услугами не пользуется, ездит по МС исключительно за свой счет. Даже кредит для поездок в российском банке взять не имеет права.
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