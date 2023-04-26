Мария Каменева: «В Токио мы выступали в нейтральном статусе. Лучше под нейтральным флагом, чем вообще никак не выступать»

Пловчиха Мария Каменева высказалась о недопуске россиян к международным стартам.

– На Олимпиаду в сильно хочется в 2024-м?

– Конечно. Не получилось в Токио выступить достойно, поэтому хочется доказать, что я могу. Но с нынешними реалиями скажу честно, уже поняла и приняла – выступать можно не только на Олимпиаде. Быстро плыть можно где угодно, главное – хотеть и иметь бассейн для соревнований. А это нам предоставляют.

На Олимпиаду, разумеется, всем хочется. Даже хотя бы просто попасть в качестве гостя, а тем более выступать – мечта любого спортсмена. Моя первая Олимпиада была неудачной во всех смыслах, хочется обновить впечатления. Но как уже все это будет, зависит не от нас. Смысл гадать?

– То есть спустя год удалось отпустить ситуацию с отстранением?

– Для меня это принятие началось еще в 2020 году, когда начались первые карантинные ограничения. Тогда я поняла, что может быть все что угодно, ограничения были настолько тотальными, что эмоционально пережить тот опыт было непросто. Но я поняла, эмоциями делу не поможешь. Ничего не изменишь, а себе переживаниями сделаешь только хуже. Поэтому лучшее, что я могу сделать, – безболезненно пройти это время. Просто его пережить.

– Сначала ковид, потом санкции... Есть внутренняя обида, что лучшие годы проходят в таких реалиях?

– Поначалу было действительно очень обидно. Вот наш век, наше время. Время тех спортсменов, кому сейчас 20-25 лет. Готовых выступать и показывать именно сейчас свои лучшие результаты. Трудно было смириться с этими реалиями, но спустя время я отпустила ситуацию. Приходит понимание, что ты ничего не можешь сделать, это не в твоей власти, зачем же грустить? Поэтому проще абстрагироваться.

Не обязательно кому-то что-то доказывать. Докажи для начала самому себе, что ты достоин быть лучшим. Пусть заочно, но можно бороться и доказывать свое место в мире.

– Последние новости о послаблениях от вселяют надежду?

– Лично я буду надеяться до последнего. Зачем расстраиваться заранее? Сейчас отчаешься, опустишь руки, а в конце нас допускают, но ты к старту не готов. Вот это для меня худший сценарий из возможных. Так что я выбираю не расстраиваться заранее. Но и особо не надеюсь. Просто буду ждать и тренироваться в спокойной обстановке. Без лишних мыслей и надежд.

– То есть тренироваться нужно, чтобы быть готовым выйти на старт в любой момент?

– Мы в любом случае будем готовиться к основному старту в 2024 году. Если это будут не Олимпийские игры – нам подберут достойную замену. Конечно, напрямую с Олимпиадой ничто не сравнится. Но возможность показать свой лучший результат будет.

– Нейтральный статус – разумный компромисс?

– В Токио мы тоже выступали в нейтральном статусе. Но ведь выступали. Поэтому лучше под нейтральным флагом, чем вообще никак не выступать. Это мое личное мнение – тут каждый решает сам, – сказала .