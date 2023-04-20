Плавание. Чемпионат России. Бородин, Юрченко, Дьякова, Шкурдай одержали победы

20 апреля в Казани проходит третий очередной день чемпионата России по плаванию.

Чемпионат России по плаванию

Казань

Мужчины

400 м, комплекс

1. – 4.09,12

2. Максим Ступин – 5,40

3. Эдуард Валиахметов – 11,94

100 м, баттерфляй

1. Егор Юрченко – 22,94

2. Роман Шевляков – 23,10

3. Петр Жихарев – 23,18

Женщины

100 м, спина

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 59,87

2. – 59,99

3. Елизавета Агапитова – 1.00,68

1500 м, вольный стиль

1. Софья Дьякова – 16.27,73

2. Полина Козякина – 16.31,22

3. Ксения Мишарина – 16.33,18