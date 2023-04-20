Плавание. Чемпионат России. Бородин, Юрченко, Дьякова, Шкурдай одержали победы
20 апреля в Казани проходит третий очередной день чемпионата России по плаванию.
Чемпионат России по плаванию
Казань
Мужчины
400 м, комплекс
1. Илья Бородин – 4.09,12
2. Максим Ступин – 5,40
3. Эдуард Валиахметов – 11,94
100 м, баттерфляй
1. Егор Юрченко – 22,94
2. Роман Шевляков – 23,10
3. Петр Жихарев – 23,18
Женщины
100 м, спина
1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 59,87
2. Мария Каменева – 59,99
3. Елизавета Агапитова – 1.00,68
1500 м, вольный стиль
1. Софья Дьякова – 16.27,73
2. Полина Козякина – 16.31,22
3. Ксения Мишарина – 16.33,18
100 спина. Шкурдай на зубах вырвала победу. Маша Каменева здесь выступает не в форме, впрочем и белоруска далека от своих оптимальных кондиций. Обе едва вышли из минуты.
50 батт. Очень здорово проплыл Юрченко. Даже в отсутствие Костина был показан результат из 23. Минаков в батте пока совсем не радует - всего лишь 5-е место и результат невыдающийся.
400 комплекс. Немного расстроил Бородин. Проплыл по третьему результату сезона, но ждал от него лучшего времени. Думал уложится в 4:07,50, но получилось медленнее, даже без рекорда России. Причем начало было хорошим, но вот кролевая сотка получилась просто ужасной. Либо слишком быстро начал, либо функционала пока не хватает. Макс Ступин как машина. Такое ощущение, что его хоть ночью разбуди - свои 4:13-4:14 он положит запросто))
100 батт. Света Чимрова похоже что заберет - уж больно внушительно выглядела в ПФ - 57,83.
100 кроль. Можно ждать хороших секунд от Влада Гринёва - 48,03 в ПФ. Колесников - 48,29. Думаю в финале выйдет из 48, но не намного. Нет у него сейчас такой формы, чтоб плыть по лучшим секундам. В очередной раз порадовал вчерашний юниор Егор Корнев. Если вчера он отличился на полтиннике, то сегодня в ПФ недурно проплыл сотню - 48,70. Минаков поборется разве что за бронзу (с тем же Корневым). Резниченко разочаровал - ждал от него большего. Для Щёголева чемпионат абсолютно провальный: вслед на непопаданием в финал на 200, он смог пробиться в 8-ку и на 100.
50 кроль. Суркова выглядела мощно - 24,50 в ПФ. Похоже она сделала акцент именно на полтинниках - что в бате, ч то в кроле. Вполне возможно, что завтра попробует штурмовать рекорд Каменевой. Маша в этом состоянии вряд ли навяжет ей какую-то конкуренцию.
50 брасс. Здесь Шиманович выглядит на голову сильнее. Также явным фаворитом в борьбе за серебро выглядит Николаев. За бронзу скорее всего зарубятся Стрельников, Пригода и Семьянинов.
Выплыл из 23 сек. и обошëл серьëзных ребят.
Шкурдай отлично доработала.
Осталось понять, за что она и Клепикова были дисквалифицированы в полуфинале на 50 кролем.