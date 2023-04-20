Илья Бородин: «Я должен привыкать плавать в одиночестве. Это и есть самый большой раздражитель»

Илья Бородин высказался о выступлении на чемпионате России по плаванию.

Сегодня Бородин победил на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

— Мне кажется, что на «Играх дружбы» по атмосфере повеселее было, сейчас чуть поскуднее.

— Нужна какая‑то движуха?

— Я бы не сказал, что мне нужна какая‑то движуха для результата, но с ней приятнее, чем без нее. Нужно уметь плыть быстро в любых условиях в принципе.

— Может, еще такое ощущение по атмосфере, потому что доминируешь на своих дистанциях?

— Что есть, то есть. Я должен привыкать плавать в одиночестве. Это и есть самый большой раздражитель — плыть в одиночестве, — сказал Бородин.