Илья Бородин: «Я должен привыкать плавать в одиночестве. Это и есть самый большой раздражитель»

Теги плавание чемпионат России сборная России Матч ТВ Илья Бородин Водные виды

Илья Бородин высказался о выступлении на чемпионате России по плаванию.

Сегодня Бородин победил на дистанции 400 метров комплексным плаванием. 

— Мне кажется, что на «Играх дружбы» по атмосфере повеселее было, сейчас чуть поскуднее.

— Нужна какая‑то движуха?

— Я бы не сказал, что мне нужна какая‑то движуха для результата, но с ней приятнее, чем без нее. Нужно уметь плыть быстро в любых условиях в принципе.

— Может, еще такое ощущение по атмосфере, потому что доминируешь на своих дистанциях?

— Что есть, то есть. Я должен привыкать плавать в одиночестве. Это и есть самый большой раздражитель — плыть в одиночестве, — сказал Бородин.

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