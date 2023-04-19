Колесников о победе на 50 м на чемпионате России: «Здорово проплыть с таким временем, но нет уверенности, что этот результат продержится до следующих соревнований»

Теги плавание чемпионат России сборная России Климент Колесников ТАСС Водные виды

Климент Колесников оценил выступление на чемпионате России по плаванию.

Сегодня Колесников одержал победу на дистанции 50 м на спине с лучшим результатом сезона в мире (24,12). 

«Однозначно никакого значения этому не придаю. Я уже на своем опыте, съездив на Олимпиаду, убедился, что можно попасть в призы с одним результатом, а следующим летом с него убирают полсекунды.

Сейчас здорово проплыть с таким временем, но нет уверенности в том, что этот результат продержится до следующих соревнований», – сказал Колесников. 

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2 комментария

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Биатлонная зима
Так держать 👍🏊‍♂️
+2
0
+2
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clockworkorange
Что мне не нравится в Климе - так это его какой-то безнадежный пессимизм. Ты проплыл по лучшему результату сезона в мире - радуйся! Да, может впоследствии его улучшат. Но и ты ведь не стоишь на месте и тоже можешь проплыть быстрее. На данном этапе сезона - ты лучший в мире.
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