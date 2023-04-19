Колесников о победе на 50 м на чемпионате России: «Здорово проплыть с таким временем, но нет уверенности, что этот результат продержится до следующих соревнований»

Климент Колесников оценил выступление на чемпионате России по плаванию.

Сегодня Колесников одержал победу на дистанции 50 м на спине с лучшим результатом сезона в мире (24,12).

«Однозначно никакого значения этому не придаю. Я уже на своем опыте, съездив на Олимпиаду, убедился, что можно попасть в призы с одним результатом, а следующим летом с него убирают полсекунды.

Сейчас здорово проплыть с таким временем, но нет уверенности в том, что этот результат продержится до следующих соревнований», – сказал Колесников.