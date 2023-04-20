Рылов об условиях МОК: «Наше мнение никого не интересует, но не говорить ничего в ответ на эти рекомендации будет неправильно»

Пловец Евгений Рылов поделился мнением о рекомендациях МОК по допуску россиян.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– Наше мнение, к сожалению, никого не интересует, но не говорить ничего в ответ на эти рекомендации – это будет неправильно. Это все равно что смириться со всеми решениями, это показывает, как мне кажется, слабость. Сложно это оценивать, говорить, что правильно, а что нет.

– У игровых видов ситуация вообще очень тяжелая.

– Ну, а что вы хотите? В команде кто‑то да может не подойти под рекомендации МОК. И все, брать ее нельзя, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК