Рылов об условиях МОК: «Наше мнение никого не интересует, но не говорить ничего в ответ на эти рекомендации будет неправильно»

Теги плавание сборная России МОК Евгений Рылов Водные виды

Пловец Евгений Рылов поделился мнением о рекомендациях МОК по допуску россиян.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– Наше мнение, к сожалению, никого не интересует, но не говорить ничего в ответ на эти рекомендации – это будет неправильно. Это все равно что смириться со всеми решениями, это показывает, как мне кажется, слабость. Сложно это оценивать, говорить, что правильно, а что нет.

– У игровых видов ситуация вообще очень тяжелая.

– Ну, а что вы хотите? В команде кто‑то да может не подойти под рекомендации МОК. И все, брать ее нельзя, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

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1 комментарий

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Владимир Баранов
Когда бухгалтерия преобладает в работе, роста не будет. Боюсь. что он поздно спохватился, да ещё и в политику зачем-то влез.
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