Евгений Рылов: «Тренироваться, как раньше, стало намного тяжелее. То, что я полгода отдыхал после Олимпиады, было ошибкой»

Пловец Евгений Рылов назвал ошибкой решение взять перерыв после Олимпиады в Токио.

«Естественно, тренироваться, как раньше, стало намного тяжелее. То, что я полгода отдыхал, для профессионального спортсмена это была ошибка. Немножко жалею, но что было, то было.

Мы с Шишиным (тренером) скорее нашли что‑то новое в техническом плане. Наверное, даже исправили какие‑то старые ошибки. Думаю, что пока еще восстанавливаюсь к своей форме. Ищем и пытаемся найти что‑то новое и улучшить старое.

Давление есть функциональное и физическое, а из‑за этого начинает и морально давить. Сначала было тяжело, но со временем начинаешь привыкать и бороться с этим», – сказал двукратный олимпийский чемпион.