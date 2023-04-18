Тренер Шишин о возобновлении работы с Рыловым: «Увидел, что можем потерять звезду нашей страны. Он сильно разрушился за полгода, что был без меня»

Тренер Андрей Шишин рассказал, почему возобновил работу с пловцом Евгением Рыловым.

В августе 2022 года Шишин и прекратили сотрудничество, спортсмен работал со своей девушкой – Оксаной Логвиновой.

«Мне очень нравилось, когда я их отпускал и хотел, чтобы он работал с Оксаной. Это был настолько эмоциональный порыв, человеку было интересно. Оксана – молодой специалист, все узнает, было очень много нового. Жене очень комфортно с ней было.

Мне очень нравилось, но, наверное, рано отпустил в свободное плавание – это раз. Два – возраст спортсмена, три – ситуация, которая, к сожалению, начинает угнетать. Увидел, что мы можем потерять такую звезду нашей страны. Понял, что нам нужно снова воссоединиться с Женей.

Сейчас мы работаем по проблемам. Он сильно разрушился за те полгода, что был без меня. Мы сейчас работаем с технической частью», – сказал Шишин.