Тренер Шишин о возобновлении работы с Рыловым: «Увидел, что можем потерять звезду нашей страны. Он сильно разрушился за полгода, что был без меня»

Теги плавание сборная России Евгений Рылов Андрей Шишин Оксана Логвинова Водные виды

Тренер Андрей Шишин рассказал, почему возобновил работу с пловцом Евгением Рыловым.

В августе 2022 года Шишин и Рылов прекратили сотрудничество, спортсмен работал со своей девушкой – Оксаной Логвиновой.

«Мне очень нравилось, когда я их отпускал и хотел, чтобы он работал с Оксаной. Это был настолько эмоциональный порыв, человеку было интересно. Оксана – молодой специалист, все узнает, было очень много нового. Жене очень комфортно с ней было.

Мне очень нравилось, но, наверное, рано отпустил в свободное плавание – это раз. Два – возраст спортсмена, три – ситуация, которая, к сожалению, начинает угнетать. Увидел, что мы можем потерять такую звезду нашей страны. Понял, что нам нужно снова воссоединиться с Женей.

Сейчас мы работаем по проблемам. Он сильно разрушился за те полгода, что был без меня. Мы сейчас работаем с технической частью», – сказал Шишин.

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5 комментариев

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jonnysilverhand01
А есть ли смысл возвращаться ?
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clockworkorange
Ответ jonnysilverhand01
А есть ли смысл возвращаться ?
Действительно, зачем 2-кратному олимпийскому чемпиону в расцвете сил возвращаться)
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armmaster
Хорошо, что вовремя спохватился. Но как спортсмен такого уровня мог просесть в технике? Она у него на подкорке уже должны быть
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clockworkorange
Ответ armmaster
Хорошо, что вовремя спохватился. Но как спортсмен такого уровня мог просесть в технике? Она у него на подкорке уже должны быть
Скорее не в технике, а по функциональной базе.
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jonnysilverhand01
Ответ clockworkorange
Действительно, зачем 2-кратному олимпийскому чемпиону в расцвете сил возвращаться)
Повезло ему тогда, теперь лимит исчерпан
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