Тренер Шишин о возобновлении работы с Рыловым: «Увидел, что можем потерять звезду нашей страны. Он сильно разрушился за полгода, что был без меня»
Тренер Андрей Шишин рассказал, почему возобновил работу с пловцом Евгением Рыловым.
В августе 2022 года Шишин и Рылов прекратили сотрудничество, спортсмен работал со своей девушкой – Оксаной Логвиновой.
«Мне очень нравилось, когда я их отпускал и хотел, чтобы он работал с Оксаной. Это был настолько эмоциональный порыв, человеку было интересно. Оксана – молодой специалист, все узнает, было очень много нового. Жене очень комфортно с ней было.
Мне очень нравилось, но, наверное, рано отпустил в свободное плавание – это раз. Два – возраст спортсмена, три – ситуация, которая, к сожалению, начинает угнетать. Увидел, что мы можем потерять такую звезду нашей страны. Понял, что нам нужно снова воссоединиться с Женей.
Сейчас мы работаем по проблемам. Он сильно разрушился за те полгода, что был без меня. Мы сейчас работаем с технической частью», – сказал Шишин.
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