Евгений Рылов присоединится к команде России на сборе в Армении 2 марта

Теги плавание сборная России Евгений Рылов Андрей Шишин Сергей Чепик Водные виды

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов присоединится к команде России на сборе в Армении 2 марта.

Об этом сообщил главный тренер сборной Сергей Чепик.

«Сборная России по плаванию уже находится на сборе в Цахкадзоре, спортсмены тренера Андрея Шишина, включая Рылова, прилетят в Армению 2 марта.

Евгений Рылов захотел потренироваться в горах, он был уже здесь, но очень давно. Горы всегда при правильной работе дают рост результатов.

Это традиционный сбор в горах перед ответственными стартами, в данном случае речь идет об апрельском чемпионате России. Сбор продлится до 18 марта, группа Шишина вернется домой немного позже.

У нас двухразовые тренировки в бассейне, одна тренировка на суше, также в программу сбора входят прогулки по горам, восстановительные мероприятия, сауна, источник», – сказал Чепик.

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