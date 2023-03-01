Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов присоединится к команде России на сборе в Армении 2 марта.

Об этом сообщил главный тренер сборной .

«Сборная России по плаванию уже находится на сборе в Цахкадзоре, спортсмены тренера Андрея Шишина, включая Рылова, прилетят в Армению 2 марта.

захотел потренироваться в горах, он был уже здесь, но очень давно. Горы всегда при правильной работе дают рост результатов.

Это традиционный сбор в горах перед ответственными стартами, в данном случае речь идет об апрельском чемпионате России. Сбор продлится до 18 марта, группа Шишина вернется домой немного позже.

У нас двухразовые тренировки в бассейне, одна тренировка на суше, также в программу сбора входят прогулки по горам, восстановительные мероприятия, сауна, источник», – сказал Чепик.