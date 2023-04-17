Рылов о серебре чемпионата России на 100-метровке на спине: «Форма относительная. Ожидал большего прогресса по секундам»

Теги плавание чемпионат России сборная России Евгений Рылов Водные виды

Пловец Евгений Рылов прокомментировал серебро чемпионата России на 100-метровке на спине.

– Форма относительная, дальше будем смотреть, будет еще 200 метров.

– Какие следующие старты?

– Финал Кубка России, будет какой‑то еще этап. Это тренер будет решать.

– Результат по сравнению с прошлым годом как оцениваете?

– Я ожидал большего прогресса по секундам, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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