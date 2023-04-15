Рылов о международных стартах: «Могу сказать, что у меня в любом случае нет индивидуального допуска»

Евгений Рылов считает, что его не допустят к международным соревнованиям.

В апреле прошлого года Международная федерация плавания отстранила Рылова на девять месяцев после его участия в митинге-концерте, который проходил в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

– Дисквалификация закончилась, но теперь есть рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета). Как это восприняли?

– Могу сказать, что все ровно так, как и думал. Все говорили, что, может быть, нас допустят, вроде бы допустят, я отвечал: «Ребят, все может поменяться».

– Мы говорили в прошлом году и прозвучал вопрос: «Не удивитесь, если будет индивидуальный допуск на Олимпийские игры?» Ответ был: «Я уже ничему не удивлюсь».

– И могу сказать, что у меня в любом случае нет этого индивидуального допуска. Чему удивляться? Они делают что хотят. Как им удобно. Много можно выражений подобрать, но суть от этого не меняется.

– Эта реальность сказывается на работе?

– Моя работа – хорошо тренироваться, быстро плыть и улучшать результаты. В остальном что я сделаю? Да ничего. Все равно какие-то соревнования будут, может быть, альтернативные. Надеюсь, получится выступить на Азиатских играх, а там уж посмотрим, – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию.

Рылова отстранили за концерт в «Лужниках», а он все равно плывет. Надел форму Speedo, которая разорвала с ним контракт, и крупно проиграл

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