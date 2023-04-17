Владимир Сальников: «О Ефимовой узнаем только из соцсетей. Рассчитываем ли на нее? Без ее желания и результатов не могу ответить на этот вопрос»

Владимир Сальников заявил, что информацию о Юлии Ефимовой узнает только из ее соцсетей.

«Не являюсь поклонникам соцсетей, но в последнее время мы узнаем о ней только оттуда. Заявочных результатов представлено не было, в стране она не выступала.

Если она захочет выступить на чемпионате России и будет отвечать всем критериям попадания туда, то замечательно.

Рассчитываем ли на нее? Без ее желания и результатов не могу ответить на этот вопрос.

Состав постоянно обновляется, она была лидером, но сейчас достаточно спортсменов, готовых составить ей сильнейшую конкуренцию, поэтому просто появиться и отобраться будет очень непросто, хотя и возможно», — сказал глава Всероссийской федерации плавания.