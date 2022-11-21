Владимир Сальников: «Рассчитываю, что до конца года мы еще увидим Ефимову и Морозова»

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Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что рассчитывает до конца года увидеть на соревнованиях в России Юлию Ефимову и Владимира Морозова.

С 20 по 25 ноября в Казани в рамках второго этапа «Игр дружбы» проходят чемпионат России и международные соревнования по плаванию.

«На второй этап «Игры дружбы» не приедут Ефимова, Владимир Морозов, я рассчитываю еще, что до конца года мы их увидим, но именно в эти даты у них не получилось приехать», – сказал Сальников.

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