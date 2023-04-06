Российские спортсмены не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года

Российские спортсмены не примут участия в чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания .

«Международная федерация продлила наложенные в прошлом году ограничения на участие наших спортсменов в своих мероприятиях.

Вопрос возможности возвращения наших спортсменов на международную арену будет рассматривать специальная комиссия, которая предоставит свои предложения ближе к июлю, что делает нереальным наше участие в предстоящем чемпионате мира даже в случае принятия положительного решения по вопросу допуска», – сказал Сальников.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 14 по 30 июля в Японии