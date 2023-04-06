Российские спортсмены не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России сборная России жен Владимир Сальников ТАСС Водные виды

Российские спортсмены не примут участия в чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«Международная федерация продлила наложенные в прошлом году ограничения на участие наших спортсменов в своих мероприятиях.

Вопрос возможности возвращения наших спортсменов на международную арену будет рассматривать специальная комиссия, которая предоставит свои предложения ближе к июлю, что делает нереальным наше участие в предстоящем чемпионате мира даже в случае принятия положительного решения по вопросу допуска», – сказал Сальников. 

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 14 по 30 июля в Японии

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