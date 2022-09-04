Владимир Сальников: «Будет ли Ефимова еще выступать? Ее дальнейшая спортивная карьера будет зависеть от результатов»

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) рассказал о том, планирует ли продолжать карьеру.

«В США у нас тренируются Юлия Ефимова, и . Они работают по индивидуальным программам. В связи со сложностями приезда в Россию их результаты, показанные на соревнованиях за рубежом, учитываются. Но в любом случае они должны выступить хотя бы на одном чемпионате России. Конечно же, федерация при необходимости оказывает всяческую помощь.

Будет ли Ефимова еще выступать? Как я уже сказал, она тренируется по индивидуальной программе. Её дальнейшая спортивная карьера будет зависеть от ее результатов», – сказал Сальников.