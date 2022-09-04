Владимир Сальников: «Будет ли Ефимова еще выступать? Ее дальнейшая спортивная карьера будет зависеть от результатов»

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал о том, планирует ли Юлия Ефимова продолжать карьеру.

«В США у нас тренируются Юлия Ефимова, Владимир Морозов и Андрей Минаков. Они работают по индивидуальным программам. В связи со сложностями приезда в Россию их результаты, показанные на соревнованиях за рубежом, учитываются. Но в любом случае они должны выступить хотя бы на одном чемпионате России. Конечно же, федерация при необходимости оказывает всяческую помощь.

Будет ли Ефимова еще выступать? Как я уже сказал, она тренируется по индивидуальной программе. Её дальнейшая спортивная карьера будет зависеть от ее результатов», – сказал Сальников.

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