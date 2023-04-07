Сальников о критериях МОК: «Думаю, никто не будет участвовать при таких условиях. Мы за то, чтобы Олимпийская хартия была одинакова для всех»
Владимир Сальников считает, что российские спортсмены не примут рекомендации МОК
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям – при соблюдении строгих критериев.
– Какая позиция у [Всероссийской] федерации плавания (ВФП) по тем требованиям к допуску, которые сформировал МОК?
– Позиция у нас следующая: мы за то, чтобы Олимпийская хартия была одинакова для всех, неизбирательная. Спортсмены чувствуют себя обделенными, потому что им предоставляют условия, которые практически невыполнимы.
– Вы понимаете, что можно сделать в такой ситуации?
– Я думаю, что никто не будет участвовать при таких условиях, – сказал глава ВФП и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию.
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