Сальников о критериях МОК: «Думаю, никто не будет участвовать при таких условиях. Мы за то, чтобы Олимпийская хартия была одинакова для всех»

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Владимир Сальников считает, что российские спортсмены не примут рекомендации МОК

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям – при соблюдении строгих критериев.

– Какая позиция у [Всероссийской] федерации плавания (ВФП) по тем требованиям к допуску, которые сформировал МОК?

– Позиция у нас следующая: мы за то, чтобы Олимпийская хартия была одинакова для всех, неизбирательная. Спортсмены чувствуют себя обделенными, потому что им предоставляют условия, которые практически невыполнимы.

– Вы понимаете, что можно сделать в такой ситуации?

– Я думаю, что никто не будет участвовать при таких условиях, – сказал глава ВФП и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию.

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