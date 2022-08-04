Ромашина о словах Субботиной про мужское синхронное плавание: «Я не так категорична, как Варвара, но, возможно, ее мнение со временем поменяется»

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Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина прокомментировала слова Варвары Субботиной о мужском синхронном плавании.

«Для меня синхронное плавание – только женский вид спорта. Гораздо эстетичнее видеть, как из воды выходят женские ноги, а не мужские», – заявила Субботина.

«Раньше я тоже считала, что это только женский вид спорта. Не могу сказать, что мое мнение поменялось на сто процентов, но немного начинает меняться. К этому отношусь гораздо лояльнее.

Есть Александр Мальцев, который является звездой мирового синхронного плавания. Как раз на «Играх дружбы» он это еще раз доказал. Это было замечательно, красиво, театр на воде! Я не так категорична, как Варвара, но, возможно, ее мнение со временем поменяется», – сказала Ромашина.

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