Татьяна Покровская: «Порой кажется: все, русское синхронное плавание закончилось. Но на соревнованиях видишь, что нет. Смена хорошая»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская допустила, что олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Влада Чигирева продолжат карьеру.

32-летняя Ромашина – семикратная чемпионка Игр, 27-летняя Чигирева – двукратная.

«Смена поколений для меня уже не в первый раз. Эта смена оказалась хорошей. На тренировках не всегда это замечаешь, но они изматывают настолько, что порой кажется: все, русское синхронное плавание закончилось.

Но на соревнованиях видишь, что нет. Смена хорошая. Показали и моим девочкам, и олимпийским чемпионкам, что можно с ними работать», – сказала Покровская.

«Ромашина или Чигирева захотят еще выступать? Что ж, двери все у нас открыты. Почему нет? Дай бог им здоровья и сил. Опыт всегда очень важен в этом деле. Мы не говорим нет, мы смотрим», - отметила тренер.