Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Ковентри поддержала возвращение россиян и белорусов на международные турниры

Теги МОК Олимпийская сборная России Кирсти Ковентри Томас Бах олимпийская сборная Беларуси Водные виды

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов на международные турниры и их возможный допуск к Олимпийским играм-2024 в Париже.

Ковентри является членом исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). 

«Со мной консультировались по этому вопросу, и я разговаривала со многими спортсменами. Так как президент МОК Томас Бах решил провести эти консультации, я думаю, что это должно произойти.

В конце концов, наши олимпийские ценности – быть открытыми и принимать всех. Поэтому я согласна, что это первый шаг, и давайте посмотрим, что из этого выйдет», – сказала Ковентри. 

25 января МОК заявил о возможном возвращении россиян и белорусов на международные старты в нейтральном статусе при соблюдении атлетами строгих правил. 

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

«Нельзя отстранять из-за паспорта». Чемпионка из Норвегии заикнулась о возвращении наших – и ей срочно пришлось извиняться

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Red Sonya
Ответ Валлелонга
Симон Эдер: "Я получаю зарплату в армии, каждый день езжу в гарнизон" Удачи, 🤡
Ты мне, живущему в Австрии рассказываешь про Эдера? Запиши себе где нибудь, что Эдер - военный. Профессия такая. Не биатлонист а военный. И не тренер по биатлону или там депутат. Сумел откопать один пример, который подчеркивает что все российские спортсмены как в совке, военнобязанные, только потому что бегают за цска, ска, динамо и тд. А если что себе позволят, то будет как с с Федотовым. В Австрии ( и тд) такой херни нет и никогда не будет:
Лайф напоминает, что Федотова задержали в Санкт-Петербурге сотрудники военкомата, он обвинён в уклонении от службы в армии. Сейчас хоккеист находится в Северодвинске в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России. Отметим, что в мае Федотов подписал контракт с "Филадельфией" сроком на один год 🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marvelous
Ответ Валлелонга
🐷🐷🐷🐷🐷
ты порвался ) забавно слушать от пропитого про нищету, я как-то бараков не видел деревянных у нас в центре города, а вот можно зайти на канал Варламова и просто завалить лицо от того что такое настоящая нищета в крупных городах РФ ) дальнейшего интереса ты уже не представляешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валлелонга
Ответ marvelous
Норм шутишь )
🐷🐷🐷🐷🐷
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marvelous
Ответ Валлелонга
У нэньки с Зимбабве большего общего, например нищета, коррупция и смертность населения))
Норм шутишь )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael_Scofield
Не зря Лука на днях в Зимбабве летал))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валлелонга
Ответ Red Sonya
Спортсмены числятся в армии почему то только в России. В Израиле или Австрии всеобщая воинская обязанность, но не числятся. Удивительно, вау 🤣
Симон Эдер: "Я получаю зарплату в армии, каждый день езжу в гарнизон"
Удачи, 🤡
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Red Sonya
Ответ Валлелонга
Удивительно да, в стране с всеобщей воинской повинностью для мужчин, спортсмены числятся в армии Вау
Спортсмены числятся в армии почему то только в России. В Израиле или Австрии всеобщая воинская обязанность, но не числятся. Удивительно, вау 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Red Sonya
Ответ Валлелонга
Удивительно да, в стране с всеобщей воинской повинностью для мужчин, спортсмены числятся в армии Вау
Со́фья Алекса́ндровна Вели́кая (8 июня 1985, Алма-Ата, Казахская ССР) — российская фехтовальщица на саблях, ….. многократная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России, майор Вооружённых Сил Российской Федерации.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
Ответ Новый Орлеан
Зато знаешь кто такая Люся и Верещук. Прекрати притворяться невменяемым. Хотя может ты и есть - невменяемый.
Почему я должен знать какого Пашу А или Марину А? Люсь много.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Al561
От спортивного чиновника и члена МОК от Зимбабве это вполне ожидаемое заявление.
Баблишко работает)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Новый Орлеан
Ответ Vitto
Комментарий удален модератором
Зато знаешь кто такая Люся и Верещук. Прекрати притворяться невменяемым. Хотя может ты и есть - невменяемый.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
Ответ Новый Орлеан
Лично видел как похищали? Ни одному нормальному человеку не придёт в голову сочинить фейк об краже унитазов. Кроме хохлов. Вы там наверное все исключительно под колёсами ходите. Иначе этот бред никак не объяснить.
Потому что это не фейк.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валлелонга
Ответ Red Sonya
На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине российскую сборную представят 212 спортсменов. Каждый шестой атлет носит погоны. По подсчетам Daily Storm, как минимум 34 члена российской сборной имеют звание не ниже ефрейтора. Почти половина — 15 спортсменов — офицеры. Основной костяк составляют военнослужащие Минобороны и Росгвардии.
Удивительно да, в стране с всеобщей воинской повинностью для мужчин, спортсмены числятся в армии
Вау
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Новый Орлеан
Ответ Vitto
Комментарий удален модератором
Лично видел как похищали? Ни одному нормальному человеку не придёт в голову сочинить фейк об краже унитазов. Кроме хохлов. Вы там наверное все исключительно под колёсами ходите. Иначе этот бред никак не объяснить.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валлелонга
Ответ Vitto
Комментарий удален модератором
"Похитители унитазов"
Кто в это верит, мне даже жаль вас)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
Ответ Новый Орлеан
А Паша Артемьев в Чехии родился. А Марина Александрова в Венгрии. Только от этого они чехом и венгеркой не стали. Твк что мимо ты. Если не в курсе кто такой Мугабе то загляни в Вики. А таже узнай как проводилась компания негров по разгрому хозяйств белых фермеров. Так что не имеет значения где ты родился и за кого выступаешь. Главное где ты живёшь. Для меня Ковентри - жительница Алабамы. А ты продолжай как петух кричать про Зимбабве из которого изгнали белых.
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Red Sonya
А спорт вне политики 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Red Sonya
На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине российскую сборную представят 212 спортсменов. Каждый шестой атлет носит погоны. По подсчетам Daily Storm, как минимум 34 члена российской сборной имеют звание не ниже ефрейтора. Почти половина — 15 спортсменов — офицеры. Основной костяк составляют военнослужащие Минобороны и Росгвардии.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Новый Орлеан
Ответ Vitto
Она родилась в Зимбабве и выступала за Зимбабве. Так что мимо.
А Паша Артемьев в Чехии родился. А Марина Александрова в Венгрии. Только от этого они чехом и венгеркой не стали. Твк что мимо ты. Если не в курсе кто такой Мугабе то загляни в Вики. А таже узнай как проводилась компания негров по разгрому хозяйств белых фермеров. Так что не имеет значения где ты родился и за кого выступаешь. Главное где ты живёшь. Для меня Ковентри - жительница Алабамы. А ты продолжай как петух кричать про Зимбабве из которого изгнали белых.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
Ответ Валлелонга
У нэньки с Зимбабве большего общего, например нищета, коррупция и смертность населения))
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валлелонга
Ответ marvelous
Надо поддержать партнера по развитию космоса, тем более есть общая тема - санкции.
У нэньки с Зимбабве большего общего, например нищета, коррупция и смертность населения))
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
Ответ Новый Орлеан
У Ковентри от Зимбабве только паспорт. Это как Губанова - грузинка.
Она родилась в Зимбабве и выступала за Зимбабве. Так что мимо.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty K.
В нейтральном статусе нет ничего плохого: спортсмены остаются спортсменами, и так все знают, из какой они страны родом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
supepper
Баба из Зимбабве
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Новый Орлеан
Ответ читак
батька Лука привез в Зимбабве тракторы в подарок, которые сделали на налоги россиян. И вот она сразу пошла поддержка))
У Ковентри от Зимбабве только паспорт. Это как Губанова - грузинка.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий