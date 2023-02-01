Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Ковентри поддержала возвращение россиян и белорусов на международные турниры

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов на международные турниры и их возможный допуск к Олимпийским играм-2024 в Париже.

Ковентри является членом исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

«Со мной консультировались по этому вопросу, и я разговаривала со многими спортсменами. Так как президент МОК Томас Бах решил провести эти консультации, я думаю, что это должно произойти.

В конце концов, наши олимпийские ценности – быть открытыми и принимать всех. Поэтому я согласна, что это первый шаг, и давайте посмотрим, что из этого выйдет», – сказала Ковентри.

25 января МОК заявил о возможном возвращении россиян и белорусов на международные старты в нейтральном статусе при соблюдении атлетами строгих правил.

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