Российская синхронистка Мария Немчинова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил
Международная федерация плавания (World Aquatics) дисквалифицировала российскую синхронистку Марию Немчинову за нарушение антидопинговых правил.
Срок дисквалификации действует до 18 мая 2024 года. Немчинова отстранена за нарушение, датированное 8 июля 2014 года. Подробности не уточняются.
«Все результаты спортсменки, достигнутые в период с 8 июля 2014 года по 19 мая 2022 года, были аннулированы», – цитирует ТАСС ответ пресс-службы World Aquatics.
Немчиновой 24 года. Она выступала за сборную России на Европейских играх 2015 года в Баку, когда российские синхронистки заняли первое место в групповых упражнениях и в комбинации. Организаторм Европейских игр являются Европейские олимпийские комитеты, которые должны принять окончательное решение о лишении спортсменки наград турнира.
Также ожидается, что Немчинова лишится двух золотых и одной серебряной медали, завоеванных на юниорских чемпионатах мира, которые проходили в августе 2014 года в Финляндии и в июле 2016 года в России.
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