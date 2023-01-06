Российская синхронистка Мария Немчинова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

Теги синхронное плавание допинг сборная России (синхронное плавание) Европейские игры Мария Немчинова Водные виды

Международная федерация плавания (World Aquatics) дисквалифицировала российскую синхронистку Марию Немчинову за нарушение антидопинговых правил.

Срок дисквалификации действует до 18 мая 2024 года. Немчинова отстранена за нарушение, датированное 8 июля 2014 года. Подробности не уточняются.

«Все результаты спортсменки, достигнутые в период с 8 июля 2014 года по 19 мая 2022 года, были аннулированы», – цитирует ТАСС ответ пресс-службы World Aquatics.

Немчиновой 24 года. Она выступала за сборную России на Европейских играх 2015 года в Баку, когда российские синхронистки заняли первое место в групповых упражнениях и в комбинации. Организаторм Европейских игр являются Европейские олимпийские комитеты, которые должны принять окончательное решение о лишении спортсменки наград турнира.

Также ожидается, что Немчинова лишится двух золотых и одной серебряной медали, завоеванных на юниорских чемпионатах мира, которые проходили в августе 2014 года в Финляндии и в июле 2016 года в России.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ф_Крюгер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Юрий Безуглый
Начало?
Нет, середина процесса (развала).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OlegLawyer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вес сгоняла скорее всего, диуретик
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Безуглый
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ aleshon
Начало развала нашего спорта.
Начало?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aleshon
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Начало развала нашего спорта.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bessonoff
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Kelevra1989
А что нашли-то? На чём синхронистки сидят, чтоб синхронно плавать?
Метроном
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kelevra1989
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А что нашли-то? На чём синхронистки сидят, чтоб синхронно плавать?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Никогда такого не было и вот опять😏
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий