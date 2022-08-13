Светлана Колесниченко: «Наверное, я буду работать тренером после 2024 года, когда завершу карьеру. Вопрос смены гражданства даже не стоит»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко рассказала о возможном начале тренерской карьеры после Игр-2024 в Париже.

– Ваши партнерши по команде ставят программы другим сборным. У вас нет желания потом этим заняться?

– Мне это интересно. Возможно, в будущем займусь. Наверное, я буду работать тренером после 2024 года, когда завершу карьеру.

– Татьяна Николаевна Покровская (тренер сборной – Sports.ru) говорила в Казани: Светлане Колесниченко, конечно, тяжело, но гражданство она не сменит.

– Я вообще не понимаю, почему мне задают вопросы про смену гражданства. Такой вопрос даже не стоит, – сказала Колесниченко.