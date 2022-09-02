Варвара Субботина: «Свое отношение к мужчинам в синхронном плавании, как бы меня за это ни ругали, никогда не изменю»

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Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина высказалась об отношении к мужским дисциплинам в своем виде спорта.

«Я никогда не говорила, что отказываюсь от этого (от участия в микст-соревнованиях – Sports.ru), но свое отношение к мужчинам в синхронном плавании, как бы меня за это ни ругали, никогда не изменю.

Микст-дуэт – пожалуйста, но мужчина в группе – это уже чересчур!» – заявила Субботина.

Варвара Субботина: «Для меня синхронное плавание – только женский вид спорта. Гораздо эстетичнее видеть, как из воды выходят женские ноги, а не мужские»

Синхронист Мальцев: «Высказывания Субботиной не лучшим образом сказываются на нашей сборной. На мой взгляд, женские дуэты вызывают большие вопросы»

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