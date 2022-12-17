Кубок Сальникова. Колесников, Каменева, Устинова одержали победы, Рылов – 3-й, другие результаты
17 декабря в Санкт-Петербурге прошел второй соревновательный день Кубка Сальникова по плаванию на короткой воде.
На турнире выступают российские и белорусские спортсмены.
Кубок Сальникова
Санкт-Петербург
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Климент Колесников – 45,97
2. Александр Щеголев – 47,03
2. Андрей Минаков – 47,03
50 м, спина
1. Климент Колесников – 22,44
2. Павел Самусенко – 22,93
3. Евгений Рылов – 23,28
Эстафета 4х50 м, вольный стиль
1. Санкт-Петербург – 1.24,60
2. Москва – 1.25,84
3. Калужская область – 1.26,11
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Дарья Устинова – 53,27
2. Арина Суркова – 53,52
3. Дарья Трофимова – 53,55
400 м, вольный стиль
1. Анна Егорова – 4.01,84
2. Валерия Саламатина – 4.04,23
3. Анастасия Гуженкова - 4.10,83
50 м, спина
1. Мария Каменева – 25,68
2. Александра Курилкина – 26,64
3. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 26,87
Эстафета 4х50 м, вольный стиль
1. Санкт-Петербург – 1.37,83
2. Новосибирская область - 1.37,98
3. Москва – 1.39,23
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