Кубок Сальникова. Колесников, Каменева, Устинова одержали победы, Рылов – 3-й, другие результаты

17 декабря в Санкт-Петербурге прошел второй соревновательный день Кубка Сальникова по плаванию на короткой воде.

На турнире выступают российские и белорусские спортсмены.

Кубок Сальникова

Санкт-Петербург

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. – 45,97

2. Александр Щеголев – 47,03

2. – 47,03

50 м, спина

1. Климент Колесников – 22,44

2. Павел Самусенко – 22,93

3. – 23,28

Эстафета 4х50 м, вольный стиль

1. Санкт-Петербург – 1.24,60

2. Москва – 1.25,84

3. Калужская область – 1.26,11

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Дарья Устинова – 53,27

2. Арина Суркова – 53,52

3. Дарья Трофимова – 53,55

400 м, вольный стиль

1. Анна Егорова – 4.01,84

2. Валерия Саламатина – 4.04,23

3. Анастасия Гуженкова - 4.10,83

50 м, спина

1. Мария Каменева – 25,68

2. Александра Курилкина – 26,64

3. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 26,87

Эстафета 4х50 м, вольный стиль

1. Санкт-Петербург – 1.37,83

2. Новосибирская область - 1.37,98

3. Москва – 1.39,23