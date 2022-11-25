Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова победила с рекордом Европы, Каменева и Суркова – с национальными рекордами, другие результаты

Сегодня в Казани прошел заключительный соревновательный день чемпионата России по плаванию на короткой воде.

«Игры дружбы»

Казань, Россия

2-й этап

Чемпионат России по плаванию на короткой воде

Женщины

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 2.14,70 (рекорд Европы)

2. Виталина Симонова – 2.19,19

3. Ника Годун – 2.19,94

100 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 56,30 (рекорд России)

2. Дарья Клепикова – 57,43

3. Светлана Чимрова – 57,61

50 м, вольный стиль

1. – 23,35 (рекорд России)

2. Арина Суркова – 23,92

3. Дарья С. Устинова – 24,24

400 м, вольный стиль

1. – 4.00,09

2. Валерия Саламатина – 4.05,93

3. Софья Дьякова – 4.08,93

4х50 м, эстафета, вольный стиль

1. Санкт-Петербург (Александра Курилкина, Дарья С. Устинова, Дарья Татаринова, Александра Кузнецова) – 1.37,81

2. Москва ( , Анна Комарова, Варвара Чемисова, Елизавета Сусорова) – 1.39,95

3. Татарстан (Дарья Черемина, Ирина Злобина, Дарья Котова, Олеся Корчагина) – 1.42,27

4х100 м, комбинированная эстафета

1. Санкт-Петербург (Влада Егги, , , Дарья С. Устинова) – 3.52,79

2. Новосибирская область (Анастасия Дуплинская, Виталина Симонова, Анита Грищенко, Дарья Трофимова) – 3.54,47

3. Москва (Дарья Васькина, Ника Годун, Анастасия Журавлева, Дарья Муллакаева) – 3.55,28

Мужчины

1500 м, вольный стиль

1. Александр Степанов – 14.37,40

2. Иван Моргун – 14.41,90

3. Александр Егоров – 14.45,77

100 м, вольный стиль

1. Климент Колесников – 45,66

2. Андрей Минаков – 46,56

3. Иван Гирев – 47,03

200 м, спина

1. Евгений Рылов – 1.50,32

2. Алексей Ткачев – 1.50,79

3. Павел Самусенко – 1.51.05

50 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 25,94

2. Кирилл Пригода – 25,98

3. Кирилл Стрельников – 26,03

4х100 м, комбинированная эстафета

1. Москва (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Петр Жихарев, Владислав Гринев) – 3.21,56

2. Беларусь (Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Григорий Пекарский, Руслан Скоморошко) – 3.26,02

3. Санкт-Петербург (Алексей Ткачев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев) – 3.26,56