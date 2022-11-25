Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова победила с рекордом Европы, Каменева и Суркова – с национальными рекордами, другие результаты

Теги плавание результаты чемпионат России сборная России сборная России жен Кирилл Стрельников Светлана Чимрова Розалия Насретдинова Кирилл Пригода Виталина Симонова Евгений Рылов Дарья Муллакаева Дарья Сергеевна Устинова Мария Каменева Валерия Саламатина Илья Шиманович Климент Колесников Андрей Минаков Анна Егорова Владислав Гринев Дарья Васькина Арина Суркова Иван Гирев Евгения Чикунова Александр Егоров Петр Жихарев Ника Годун Елизавета Сусорова Анастасия Дуплинская Дарья Трофимова Алексей Ткачев Павел Самусенко Дарья Клепикова Данил Семьянинов Игры Дружбы Руслан Скоморошко Александра Курилкина Александр Степанов Влада Егги Водные виды

Сегодня в Казани прошел заключительный соревновательный день чемпионата России по плаванию на короткой воде.

«Игры дружбы»

Казань, Россия

2-й этап

Чемпионат России по плаванию на короткой воде

Женщины

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 2.14,70 (рекорд Европы)

2. Виталина Симонова – 2.19,19

3. Ника Годун – 2.19,94

100 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 56,30 (рекорд России)

2. Дарья Клепикова – 57,43

3. Светлана Чимрова – 57,61

50 м, вольный стиль

1. Мария Каменева – 23,35 (рекорд России)

2. Арина Суркова – 23,92

3. Дарья С. Устинова – 24,24

400 м, вольный стиль

1. Анна Егорова – 4.00,09

2. Валерия Саламатина – 4.05,93

3. Софья Дьякова – 4.08,93

4х50 м, эстафета, вольный стиль

1. Санкт-Петербург (Александра Курилкина, Дарья С. Устинова, Дарья Татаринова, Александра Кузнецова) – 1.37,81

2. Москва (Розалия Насретдинова, Анна Комарова, Варвара Чемисова, Елизавета Сусорова) – 1.39,95

3. Татарстан (Дарья Черемина, Ирина Злобина, Дарья Котова, Олеся Корчагина) – 1.42,27

4х100 м, комбинированная эстафета

1. Санкт-Петербург (Влада Егги, Евгения ЧикуноваСветлана Чимрова, Дарья С. Устинова) – 3.52,79

2. Новосибирская область (Анастасия Дуплинская, Виталина Симонова, Анита Грищенко, Дарья Трофимова) – 3.54,47

3. Москва (Дарья Васькина, Ника Годун, Анастасия Журавлева, Дарья Муллакаева) – 3.55,28

Мужчины

1500 м, вольный стиль

1. Александр Степанов – 14.37,40

2. Иван Моргун – 14.41,90

3. Александр Егоров – 14.45,77

100 м, вольный стиль

1. Климент Колесников – 45,66

2. Андрей Минаков – 46,56

3. Иван Гирев – 47,03

200 м, спина

1. Евгений Рылов – 1.50,32

2. Алексей Ткачев – 1.50,79

3. Павел Самусенко – 1.51.05

50 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 25,94

2. Кирилл Пригода – 25,98

3. Кирилл Стрельников – 26,03

4х100 м, комбинированная эстафета

1. Москва (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Петр Жихарев, Владислав Гринев) – 3.21,56

2. Беларусь (Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Григорий Пекарский, Руслан Скоморошко) – 3.26,02

3. Санкт-Петербург (Алексей Ткачев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев) – 3.26,56

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