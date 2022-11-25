Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова победила с рекордом Европы, Каменева и Суркова – с национальными рекордами, другие результаты
Сегодня в Казани прошел заключительный соревновательный день чемпионата России по плаванию на короткой воде.
«Игры дружбы»
Казань, Россия
2-й этап
Чемпионат России по плаванию на короткой воде
Женщины
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 2.14,70 (рекорд Европы)
2. Виталина Симонова – 2.19,19
3. Ника Годун – 2.19,94
100 м, баттерфляй
1. Арина Суркова – 56,30 (рекорд России)
2. Дарья Клепикова – 57,43
3. Светлана Чимрова – 57,61
50 м, вольный стиль
1. Мария Каменева – 23,35 (рекорд России)
2. Арина Суркова – 23,92
3. Дарья С. Устинова – 24,24
400 м, вольный стиль
1. Анна Егорова – 4.00,09
2. Валерия Саламатина – 4.05,93
3. Софья Дьякова – 4.08,93
4х50 м, эстафета, вольный стиль
1. Санкт-Петербург (Александра Курилкина, Дарья С. Устинова, Дарья Татаринова, Александра Кузнецова) – 1.37,81
2. Москва (Розалия Насретдинова, Анна Комарова, Варвара Чемисова, Елизавета Сусорова) – 1.39,95
3. Татарстан (Дарья Черемина, Ирина Злобина, Дарья Котова, Олеся Корчагина) – 1.42,27
4х100 м, комбинированная эстафета
1. Санкт-Петербург (Влада Егги, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Дарья С. Устинова) – 3.52,79
2. Новосибирская область (Анастасия Дуплинская, Виталина Симонова, Анита Грищенко, Дарья Трофимова) – 3.54,47
3. Москва (Дарья Васькина, Ника Годун, Анастасия Журавлева, Дарья Муллакаева) – 3.55,28
Мужчины
1500 м, вольный стиль
1. Александр Степанов – 14.37,40
2. Иван Моргун – 14.41,90
3. Александр Егоров – 14.45,77
100 м, вольный стиль
1. Климент Колесников – 45,66
2. Андрей Минаков – 46,56
3. Иван Гирев – 47,03
200 м, спина
1. Евгений Рылов – 1.50,32
2. Алексей Ткачев – 1.50,79
3. Павел Самусенко – 1.51.05
50 м, брасс
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 25,94
2. Кирилл Пригода – 25,98
3. Кирилл Стрельников – 26,03
4х100 м, комбинированная эстафета
1. Москва (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Петр Жихарев, Владислав Гринев) – 3.21,56
2. Беларусь (Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Григорий Пекарский, Руслан Скоморошко) – 3.26,02
3. Санкт-Петербург (Алексей Ткачев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев) – 3.26,56
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