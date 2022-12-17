Кубок Сальникова. Рылов, Колесников, Пригода, Кудашев, Бородин, Каменева, Шкурдай одержали победы, другие результаты
В Санкт-Петербурге 16 декабря прошел первый день соревнований на Кубке Сальникова по плаванию.
В соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.
«Кубок Владимира Сальникова»
Санкт-Петербург, Россия
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Климент Колесников – 20,93
2. Даниил Марков – 21,31
3. Андрей Минаков – 21,38
50 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 25,74
2. Олег Костин – 25,89
3. Кирилл Стрельников – 26,48
200 м, баттерфляй
1. Александр Кудашев – 1.51,49
2. Александр Харланов – 1.51,55
3. Егор Павлов – 1.52,75
200 м, спина
1. Евгений Рылов – 1.49,71
2. Алексей Ткачев – 1.51,16
3. Дмитрий Савенко – 1.51,19
400 м, комплекс
1. Илья Бородин – 3.57,88
2. Максим Ступин – 4.06,01
3. Эдуард Валиахметов – 4.08,07
400 м, вольный стиль
1. Даниил Шаталов – 3.41,76
2. Денис Адеев – 3.43,67
3. Роман Акимов – 3.44,11
Женщины
50 м, вольный стиль
1. Мария Каменева – 23,34
2. Арина Суркова – 23,99
3. Дарья Устинова – 24,38
50 м, брасс
1. Алина Змушко (Беларусь) – 29,69
2. Татьяна Белоногофф – 29,98
3. Ника Годун – 30,03
200 м, баттерфляй
1. Анастасия Маркова – 2.06,46
2. Анастасия Колпакова – 2.08,27
3. Дарья Лунина – 2.13,35
200 м, спина
1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.02,50
2. Елизавета Агапитова – 2.06,48
3. Анастасия Дуплинская – 2.06,50
400 м, комплекс
1. Анна Чернышева – 4.42,24
2. Анастасия Сорокина – 4.45,82
3. Таисия Колесникова – 4.46,31
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