Кубок Сальникова. Рылов, Колесников, Пригода, Кудашев, Бородин, Каменева, Шкурдай одержали победы, другие результаты

В Санкт-Петербурге 16 декабря прошел первый день соревнований на Кубке Сальникова по плаванию.

В соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.

«Кубок Владимира Сальникова»

Санкт-Петербург, Россия

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. – 20,93

2. Даниил Марков – 21,31

3. – 21,38

50 м, брасс

1. – 25,74

2. Олег Костин – 25,89

3. Кирилл Стрельников – 26,48

200 м, баттерфляй

1. Александр Кудашев – 1.51,49

2. Александр Харланов – 1.51,55

3. Егор Павлов – 1.52,75

200 м, спина

1. – 1.49,71

2. Алексей Ткачев – 1.51,16

3. Дмитрий Савенко – 1.51,19

400 м, комплекс

1. – 3.57,88

2. Максим Ступин – 4.06,01

3. Эдуард Валиахметов – 4.08,07

400 м, вольный стиль

1. Даниил Шаталов – 3.41,76

2. Денис Адеев – 3.43,67

3. Роман Акимов – 3.44,11

Женщины

50 м, вольный стиль

1. Мария Каменева – 23,34

2. Арина Суркова – 23,99

3. Дарья Устинова – 24,38

50 м, брасс

1. Алина Змушко (Беларусь) – 29,69

2. Татьяна Белоногофф – 29,98

3. Ника Годун – 30,03

200 м, баттерфляй

1. Анастасия Маркова – 2.06,46

2. Анастасия Колпакова – 2.08,27

3. Дарья Лунина – 2.13,35

200 м, спина

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.02,50

2. Елизавета Агапитова – 2.06,48

3. Анастасия Дуплинская – 2.06,50

400 м, комплекс

1. Анна Чернышева – 4.42,24

2. Анастасия Сорокина – 4.45,82

3. Таисия Колесникова – 4.46,31