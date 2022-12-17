Кубок Сальникова. Рылов, Колесников, Пригода, Кудашев, Бородин, Каменева, Шкурдай одержали победы, другие результаты

Теги плавание результаты сборная России сборная России жен сборная Беларуси жен Кирилл Стрельников Олег Костин Александр Кудашев Кирилл Пригода Евгений Рылов Дарья Сергеевна Устинова Мария Каменева сборная Беларуси Александр Харланов Анастасия Шкурдай Климент Колесников Андрей Минаков Максим Ступин Даниил Марков Анастасия Сорокина Арина Суркова Егор Павлов Эдуард Валиахметов Алина Змушко Денис Адеев Татьяна Белоногофф Дмитрий Савенко Ника Годун Анастасия Дуплинская Илья Бородин Анастасия Маркова Даниил Шаталов Алексей Ткачев Елизавета Агапитова Кубок Сальникова Водные виды

В Санкт-Петербурге 16 декабря прошел первый день соревнований на Кубке Сальникова по плаванию.

В соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.

«Кубок Владимира Сальникова»

Санкт-Петербург, Россия

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Климент Колесников – 20,93

2. Даниил Марков – 21,31

3. Андрей Минаков – 21,38

50 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 25,74

2. Олег Костин – 25,89

3. Кирилл Стрельников – 26,48

200 м, баттерфляй

1. Александр Кудашев – 1.51,49

2. Александр Харланов – 1.51,55

3. Егор Павлов – 1.52,75

200 м, спина

1. Евгений Рылов – 1.49,71

2. Алексей Ткачев – 1.51,16

3. Дмитрий Савенко – 1.51,19

400 м, комплекс

1. Илья Бородин – 3.57,88

2. Максим Ступин – 4.06,01

3. Эдуард Валиахметов – 4.08,07

400 м, вольный стиль

1. Даниил Шаталов – 3.41,76

2. Денис Адеев – 3.43,67

3. Роман Акимов – 3.44,11

Женщины

50 м, вольный стиль

1. Мария Каменева – 23,34

2. Арина Суркова – 23,99

3. Дарья Устинова – 24,38

50 м, брасс

1. Алина Змушко (Беларусь) – 29,69

2. Татьяна Белоногофф – 29,98

3. Ника Годун – 30,03

200 м, баттерфляй

1. Анастасия Маркова – 2.06,46

2. Анастасия Колпакова – 2.08,27

3. Дарья Лунина – 2.13,35

200 м, спина

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.02,50

2. Елизавета Агапитова – 2.06,48

3. Анастасия Дуплинская – 2.06,50

400 м, комплекс

1. Анна Чернышева – 4.42,24

2. Анастасия Сорокина – 4.45,82

3. Таисия Колесникова – 4.46,31

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