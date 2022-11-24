Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Каменева победила с рекордом Европы, у Беларуси золото в комбинированной эстафете, другие результаты
Сегодня в Казани прошел пятый соревновательный день чемпионата России по плаванию на короткой воде.
«Игры дружбы»
Казань, Россия
2-й этап
Чемпионат России по плаванию на короткой воде
Женщины
Вольный стиль, 1500 м
1. Маргарита Ершова – 15.55,31
2. Полина Козякина – 16.07,40
3. Яна Курцева – 16.14,03
Спина, 50 м
1. Мария Каменева– 25,60 (рекорд Европы)
2. Дарья Васькина – 26,79
3. Александра Курилкина – 26,89
Брасс, 100 м
1. Евгения Чикунова – 1.03,53
2. Ника Годун – 1.03,71
3. Алина Змушка (Беларусь) – 1.04,33
4. Татьяна Белоногофф – 1.04,85
Комплекс, 200 м
1. Яна Шакирова – 2.09,66
2. Анна Чернышева – 2.11,08
3. Маргарита Дрямина – 2.11,69
Эстафета 4x200 м
1. Татарстан (Софья Дьякова, Дарья К. Устинова, Анастасия Колпакова, Валерия Саламатина) – 7.52,48
2. Санкт-Петербург (Дарья С. Устинова, Александра Кузнецова, Валерия Козлова, Влада Егги) – 7.55,83
3. Москва (Дарья Муллакаева, Варвара Чемисова, Анастасия Журавлева, Елизавета Сусорова) – 7.59,8
Мужчины
Баттерфляй, 50 м
1. Андрей Минаков – 22,30
2. Григорий Пекарский (Беларусь) – 22,46
3. Роман Шевляков – 22,52
4. Павел Пахомов – 22,62
Комплекс. 400 м
1. Илья Бородин – 3.58,08
2. Максим Ступин – 4.05,56
3. Алексей Сударев – 4.08,32
Комбинированная эстафета. 4x50 м
1. Беларусь (Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Григорий Пекарский, Руслан Скоморошка) – 1.32,66
2. Калужская обл. (Сергей Фесиков, Андрей Николаев, Михаил Вековищев, Владислав Герасименко) – 1.33,48
3. Москва (Степан Калабин, Данил Семьянинов, Петр Жихарев, Илья Шевченко) – 1.33,51
4. Татарстан (Николай Зуев, Вячеслав Мальковский, Александр Обшаров, Алексей Мерзляков) – 1.35,17
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