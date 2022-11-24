Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Каменева победила с рекордом Европы, у Беларуси золото в комбинированной эстафете, другие результаты

Сегодня в Казани прошел пятый соревновательный день чемпионата России по плаванию на короткой воде.

«Игры дружбы»

Казань, Россия

2-й этап

Чемпионат России по плаванию на короткой воде

Женщины

Вольный стиль, 1500 м

1. Маргарита Ершова – 15.55,31

2. Полина Козякина – 16.07,40

3. Яна Курцева – 16.14,03

Спина, 50 м

1. – 25,60 (рекорд Европы)

2. Дарья Васькина – 26,79

3. Александра Курилкина – 26,89

Брасс, 100 м

1. – 1.03,53

2. Ника Годун – 1.03,71

3. Алина Змушка (Беларусь) – 1.04,33

4. Татьяна Белоногофф – 1.04,85

Комплекс, 200 м

1. Яна Шакирова – 2.09,66

2. Анна Чернышева – 2.11,08

3. Маргарита Дрямина – 2.11,69

Эстафета 4x200 м

1. Татарстан (Софья Дьякова, , Анастасия Колпакова, ) – 7.52,48

2. Санкт-Петербург (Дарья С. Устинова, Александра Кузнецова, Валерия Козлова, Влада Егги) – 7.55,83

3. Москва ( , Варвара Чемисова, Анастасия Журавлева, Елизавета Сусорова) – 7.59,8

Мужчины

Баттерфляй, 50 м

1. – 22,30

2. Григорий Пекарский (Беларусь) – 22,46

3. Роман Шевляков – 22,52

4. Павел Пахомов – 22,62

Комплекс. 400 м

1. – 3.58,08

2. Максим Ступин – 4.05,56

3. Алексей Сударев – 4.08,32

Комбинированная эстафета. 4x50 м

1. Беларусь (Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Григорий Пекарский, Руслан Скоморошка) – 1.32,66

2. Калужская обл. ( , Андрей Николаев, Михаил Вековищев, Владислав Герасименко) – 1.33,48

3. Москва (Степан Калабин, Данил Семьянинов, Петр Жихарев, Илья Шевченко) – 1.33,51

4. Татарстан (Николай Зуев, Вячеслав Мальковский, Александр Обшаров, Алексей Мерзляков) – 1.35,17